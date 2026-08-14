Se viene la Gastrofeat de la Ciudad de Mendoza: los restaurantes se cruzan con las bodegas

La Ciudad de Mendoza celebrará un evento gastronómico en la calle Sarmiento con restaurantes y bodegas. Los detalles.

Cuatro restaurantes de la Ciudad de Mendoza se unen en una noche de colaboraciones únicas en la que la reconocida calle Sarmiento se convertirá en un circuito gastronómico a pie. Flor del Desierto, Auténtico, Bigaglia y Brutal abrirán sus puertas en simultáneo, cada uno con un plato creado junto a un partner gastronómico y una bodega o marca de bebidas invitada.

Gastrofeat es un encuentro de colaboraciones que se realizará en calle Sarmiento el jueves 20 de agosto, desde las 19 h. Allí, cada restaurante creará, junto a un proyecto gastronómico y una bodega o marca de bebidas invitada, un plato y una copa que solo existirán esa noche. El público podrá armar su propio recorrido caminando de casa en casa, en un radio de pocas cuadras del microcentro mendocino.

Cómo será el cruce de la Gastrofeat en la Ciudad de Mendoza En el line-up de esta primera edición estarán:

Flor del Desierto ft Daukos ft Bodega Lamadrid.

Auténtico ft Nani di Paola ft Martino Wines.

Bigaglia ft Fran Gallea ft Testa Matta Vermouth.

Brutal ft Nube ft Luigi Bosca. La mecánica es muy simple: cada ticket incluye la propuesta gastronómica de la colaboración más una copa de vino por local, o bien la posibilidad de realizar el circuito completo por los cuatro restaurantes participantes. Las entradas son limitadas y se venden de forma anticipada aquí.

El formato dialoga con experiencias que marcan agenda en las grandes capitales gastronómicas del mundo —desde los recorridos de colaboraciones entre chefs de Buenos Aires hasta los circuitos de bares de San Sebastián— y lo trae a Mendoza en clave de cercanía: todo se hace a pie, entre casas que comparten el mismo barrio.