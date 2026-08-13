Iban en un auto robado, los delató un lector de patentes y descubrieron que llevaban 1 kilo de cocaína

Dos hombres fueron detenidos este jueves tras una persecución a bordo de un auto robado en la Ciudad de Mendoza . El vehículo, que tenía pedido de secuestro , terminó chocando frente al Ecoparque . Durante la requisa del vehículo, hallaron un ladrillo de más de un kilo de cocaína oculto bajo del volante.

El operativo se inició cuando el sistema de lectura automática de patentes del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) detectó un Toyota Etios que registraba una medida judicial vigente.

A partir de la alerta, los operadores comenzaron a seguir el vehículo mediante las cámaras de videovigilancia y comunicaron su ubicación a los móviles policiales que se encontraban en las inmediaciones.

El rodado fue localizado sobre avenida Emilio Civit , donde los efectivos intentaron detenerlo. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra para evitar el control y comenzó a escapar a alta velocidad hacia el oeste.

El seguimiento continuó por avenida Libertador hasta las inmediaciones del Ecoparque. En ese sector, el conductor perdió el control del Toyota Etios y chocó contra un Volkswagen Polo , tras lo cual el vehículo terminó volcado.

Los dos ocupantes fueron aprehendidos luego del impacto y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante la requisa del Etios, los policías encontraron debajo del volante un paquete compacto que despertó sospechas. Ante esa situación, solicitaron la intervención de efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

Las pruebas realizadas en el lugar determinaron que se trataba de cocaína. En total, fueron secuestrados 1.029 gramos de la sustancia, además de dos teléfonos celulares.

El auto tenía pedido de secuestro

El Toyota Etios también quedó secuestrado y a disposición de la Justicia. Al verificar su situación, los investigadores confirmaron que tenía un pedido de secuestro vigente.

La medida estaba vinculada con una investigación por defraudación por estelionato.

Por disposición de la Justicia Federal, la droga y los teléfonos celulares fueron incautados, mientras continúa la investigación para determinar el origen de la cocaína y la participación que tuvieron los dos detenidos.