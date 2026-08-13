Allanamientos en Mendoza por la millonaria estafa que denunció el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta

En los últimos días el exparticipante de Gran Hermano Brian Lanzelotta denunció por sus redes sociales que fue víctima de una millonaria estafa . Al parecer, desde Mendoza hicieron un importante pedido a su fábrica de papel higiénico, que funciona en La Matanza, pero el cliente nunca pagó. Tras eso, este jueves hubo allanamientos en Palmira , San Martín .

Las medidas habían sido solicitadas por la Justicia bonaerense, en el marco de la investigación que se inició tras la presentación realizada por Lanzelotta, quien aportó una serie de pruebas que permitieron establecer el destino de la mercadería, así como también la identidad del presunto estafador.

De esa forma, se coordinó entre las autoridades de ambas provincias para cumplir con los pedidos de allanamientos en dos domicilios: uno en el Depósito Vargas , ubicado en calle Javier Molina del citado distrito sanmartiniano y el otro en el domicilio de una finca de esa misma localidad del Este provincial.

En el primer lugar los detectives de la División Delitos Económicos , dependiente de la Dirección de Investigaciones, secuestraron tres remitos con la marca de la empresa de Lanzelotta, 10 paquetes de papel higiénico Ludmia, un bolsón con 30 rollos de papel higiénico Bien Limpio y dos celulares (un iPhone y un Samsung ).

Por su parte, en el segundo domicilio los sabuesos dieron con un revólver Colt calibre 356 y un revólver calibre 22 corto y cuatro municiones de diferentes tamaños, detallaron las fuentes del caso.

Los dos revólveres incautados en los allanamientos. Gentileza.

A raíz del secuestro de las armas de fuego, los funcionarios aprehendieron en esa vivienda a un hombre 30 años, quien quedó a disposición de la Justicia local.

El resto de los elementos incautados, que están vinculados a la pesquisa, iba a ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía Penal N°6 de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Jason Leonel Castellano.

La estafa denunciada por Brian Lanzelotta

La maniobra comenzó cuando un supuesto cliente se comunicó con Bien Limpio, el emprendimiento de Lanzelotta, para realizar un pedido de 3.800 bolsones de papel higiénico.

El otrora cantante contó en su cuenta de Instagram se trataba de una de las operaciones más importantes que había recibido hasta ese momento y debía completarse en apenas una semana.

Para cumplir con el pedido, Lanzelotta tuvo que recurrir a su suegro, quien pidió un préstamo y le entregó el dinero necesario para comprar el papel, los conos y las bolsas. Durante los días siguientes, el ex Gran Hermano trabajó junto a su hermano en el galpón para terminar la producción dentro del plazo acordado.

El comprador debía pagar la mercadería a medida que se cargaba el camión. Sin embargo, cuando Lanzelotta detuvo el despacho después de completar aproximadamente la mitad del pedido, el supuesto cliente le aseguró que había realizado una transferencia a la cuenta de su pareja.

La operación nunca se acreditó. Primero les informaron que había existido un inconveniente con el número de documento y luego les proporcionaron los datos de otra cuenta, con la explicación de que el dinero podía demorar entre 24 y 48 horas en aparecer.

Cuando finalmente concurrieron al banco para verificar la operación, descubrieron que no existía ninguna transferencia pendiente. La situación terminó de confirmarse cuando también consultaron en la entidad desde la que supuestamente había salido el dinero y les informaron que ni la empresa ni la persona que figuraban como ordenantes eran clientes.

Las pistas que llevaron a Mendoza

Después de advertir que había sido víctima de una estafa, Lanzelotta hizo público el caso y comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban haber identificado dónde había terminado la mercadería.

Algunos usuarios encontraron publicaciones en redes sociales en las que se ofrecían los productos que habían salido de su fábrica. Entre esas pistas apareció un hombre identificado como Fernando, quien habría publicado un video en TikTok ofreciendo parte del papel higiénico. La publicación posteriormente fue eliminada.

Toda esa información fue aportada a la Justicia y permitió orientar la investigación hacia Mendoza, donde finalmente se realizaron los allanamientos de este jueves.

Las medidas permitieron secuestrar remitos con la identificación de la empresa de Lanzelotta, paquetes de papel higiénico y celulares, elementos que ahora deberán ser analizados para determinar cómo fueron utilizados y qué grado de participación tuvo cada una de las personas vinculadas con la maniobra.