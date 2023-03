Brian Lanzelotta se defendió de las duras acusaciones en su contra

Con la detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores instalado en los medios, se reflotaron varios temas del pasado y entre ellos se volvió a viralizar la denuncia de Natacha Jaitt por corrupción de menores. Ante esto, Brian Lanzelotta, que fue participante de Gran Hermano en 2015, realizó un video en su Instagram para defenderse.

"Como todos saben, esta semana salió el tema de Marcelo Corazza. Y a raíz de ese hecho, me veo en la necesidad de hacer este video ya que reflota un tema que yo ya había cerrado y dado por terminado tanto en lo personal como en lo judicial", comenzó explicando Brian.

Luego el ex Gran Hermano mostró una serie de cortos clips con varias acusaciones que había recibido en su momento, en uno de ellos aparece Marian Farjat y en el otro Natacha. En ambos tapes, ambas figuras hacen alusión al caso de Leonardo Cohen Arazi por los casting sábanas y la denuncia ejecutada en 2018.

Como parte de este escándalo, Jaitt denunció que había una red de pedofilia en los medios de comunicación, en clubes nocturnos y en las inferiores del fútbol argentino. Esto fue un año antes de su misteriosa muerte, y la información que había dado luego fue ratificada por Farjat.

Dentro de la serie de acusaciones y denuncias que se hicieron, los nombres de Brian y Francisco Delgado de Gran Hermano salieron a la luz y se habló de un vínculo de ambos participantes con dicha red. Es por eso que ahora salió este video en el que intenta aclarar la situación.

Una vez que mostró los breves tapes, Lanzelotta hizo su descargo: "Esto que acaban de ver sucedió en 2018, y me arruinó la vida a mí, a mi familia, a mi entorno y en lo laboral. Y como soy inocente me puse a disposición de la justicia, por eso les voy a dejar la resolución de la causa".

En su momento, Brian Lanzelotta fue apuntado por Natacha Jaitt.

Luego de mostrar dicha resolución, el ex GH sentenció: "Ensuciarse lo hacen en un minuto, así, te arruinan la vida. Ahora, cuando tienen que decir la verdad... cuando la justicia dice que soy inocente, eso no lo dicen en ningún lado, a nadie le interesa".

"Por eso hago este descargo. Y yo no me borro, no me voy a ningún lado. Voy a seguir acá porque soy un pibe humilde y doy la cara. Me levanto todos los días, trabajo, me gano el pan. Y vamos a pedir justicia por quienes realmente la necesitan, que son los menores que sufrieron un montón de atrocidades. Que caigan los que tienen que caer. Pido justicia. Con los chicos no", cerró Brian.