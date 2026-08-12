Anses: el paso a paso para evadir las estafas a jubilados

Anses emitió un comunicado recordando qué es lo que hay que hacer en caso de detectar una posible estafa. Los detalles.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó hoy que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Este comunicado lo emitió debido a las consultas ante recientes estafas que se dan en nombre del organismo engañando a jubilados.

En el mismo sentido, se aclara que todas las consultas y los trámites de ANSES son gratuitos y no precisan de gestores ni intermediarios.

Toda publicación o comunicación que circule por fuera de los canales oficiales (web: anses.gob.ar/redes sociales: @ansesgob con la tilde de verificación junto al nombre) debe desestimarse de forma inmediata.

La Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de Anses recoge todas las denuncias que se quieran realizar por la difusión de información falsa, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Han trascendido intentos en los que existen personas que se hacen pasar por personal del organismo para pedirles a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos, razón por la cual se insiste en tomar los recaudos necesarios para evitar estas estafas.