La estafa callejera por la que alerta el Gobierno británico a quienes viajan a Argentina

Existen múltiples modalidades de estafa en la Argentina y algunas se aprovechan de situaciones tan cotidianas que resulta muy fácil caer en ellas. Una de estas maniobras ocurre en plena calle , necesita apenas unos segundos de distracción y es mencionada incluso entre las recomendaciones de seguridad que el Gobierno británico brinda a quienes viajan al país.

Se trata de la llamada " estafa de la mancha", también conocida como mustard scam o " estafa de la mostaza". El mecanismo es sencillo: una persona arroja discretamente mostaza u otra sustancia sobre la ropa de la víctima y, poco después, alguien se acerca para avisarle que está manchada y ofrecerse a ayudarla.

La reacción habitual es detenerse, mirar la ropa o intentar limpiarse. Ese momento es justamente el que buscan los delincuentes. Según explica la guía oficial británica, quienes realizan este tipo de robos por distracción pueden trabajar en grupos de dos o más personas.

"Los ladrones toman tus bolsos mientras un cómplice finge ayudarte a quitar la mostaza o mancha que te rociaron", señala la advertencia. Si ocurre algo de este tipo, la recomendación es rechazar la ayuda de manera educada pero firme y alejarse del lugar.

Las autoridades británicas también detallan algunas zonas de la Argentina donde aconsejan estar especialmente atentos. En Buenos Aires mencionan Palermo, San Telmo y su mercado, La Boca, la Reserva Ecológica, Retiro, la calle Florida, la avenida 9 de Julio, la avenida de Mayo y la avenida Rivadavia en las inmediaciones del Obelisco.

La lista incluye además la Terminal de Ómnibus de Retiro y las terminales de cruceros y ferries. Fuera de Buenos Aires hay dos menciones concretas: en Mendoza recomiendan especial precaución en el centro de la ciudad, mientras que en la provincia de Santa Fe señalan particularmente a Rosario.

Cómo evitar caer en la estafa de la mancha

El éxito de esta estafa depende de generar una reacción automática. Cuando alguien descubre una mancha inesperada en su ropa, es normal mirar hacia abajo, detenerse e incluso sacarse una mochila o dejar momentáneamente de prestar atención a un bolso. Esos pocos segundos pueden ser suficientes para que otra persona aproveche la situación.

Por eso, si un desconocido se acerca repentinamente para avisar de una mancha y se ofrece a ayudar a limpiarla, conviene mantener las pertenencias cerca del cuerpo, evitar detenerse y alejarse del lugar. Una vez en un sitio seguro, recién entonces se puede comprobar qué ocurrió.