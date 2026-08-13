Anses alertó por estafas: qué datos nunca te pedirá y cómo denunciar

La Anses advierte sobre engaños telefónicos y online, recordando que jamás solicitará datos sensibles por esos medios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) lanzó una alerta ante posibles estafas para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Recordó que el organismo nunca solicita datos personales, claves o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Además, remarcó que los trámites y consultas son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.

Desde el organismo advirtieron que existen personas que se hacen pasar por personal de Anses para pedirles a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de acceder a supuestos beneficios económicos. Por este motivo, recomendaron desestimar cualquier comunicación que circule por fuera de los canales oficiales.

Anses recordó cuáles son los canales oficiales para realizar trámites. Foto: Archivo Anses señaló que las publicaciones y comunicaciones oficiales pueden consultarse en su página web y en sus redes sociales verificadas. En este sentido, remarcaron la importancia de no entregar información personal o bancaria ante pedidos realizados a través de canales no oficiales.

La Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de Anses recibe las denuncias relacionadas con la difusión de información falsa y otros intentos de fraude. Desde el organismo indicaron que, a partir de esas denuncias, se llevan adelante las acciones correspondientes.