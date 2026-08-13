Anses sigue con el calendario de agosto: quiénes reciben el depósito este jueves

El calendario de agosto de la Anses entra este jueves 13 en una nueva jornada de pagos, ampliando el número de beneficiarios. Quienes tengan DNI terminados en 3 cobrarán sus prestaciones, abarcando a jubilados, AUH y Asignación por Embarazo, mientras otros programas avanzan con diferentes terminaciones documentarias.

Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También recibirán sus pagos las Pensiones No Contributivas (PNC), alcanzando este jueves a los documentos terminados en 6 y 7.

El calendario de la Anses avanza según la terminación del DNI y contempla los haberes actualizados de agosto.

A estos pagos se suman prestaciones cuyo período de cobro ya se encuentra abierto para todas las terminaciones de documento. Es el caso de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, cuyo calendario comenzó el 11 de agosto, y de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas, disponibles desde el 10 de agosto.

El viernes 14 cerrará otra etapa importante del cronograma antes del fin de semana largo. Ese día cobrarán, entre otros, jubilados de la mínima con DNI terminado en 4 y titulares de PNC cuyos documentos finalizan en 8 y 9. Después, los pagos para varios grupos se retomarán el martes 18 de agosto.

¿Cuánto paga la Anses en agosto?

Los haberes de este mes incorporan el aumento del 1,89% establecido por la fórmula de movilidad. Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en $419.775,93 y, al sumar el bono de $70.000, quienes perciben el haber mínimo reciben $489.775,93.

Para quienes superan la mínima pero no llegan a esa cifra, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar los $489.775,93. La PUAM, con el bono incluido, queda en $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan los $363.843,15.

En el caso de las asignaciones, la AUH asciende a $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad llega a $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $75.433 para el primer rango de ingresos. Los pagos se acreditan de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de la Anses.