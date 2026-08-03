Anses ya confirmó cuándo cobran los jubilados en agosto: conocé cuándo

La Anses confirmó cuándo van a cobrar los jubilados durante agosto de 2026. Como ocurre todos los meses, las fechas dependerán del último número del Documento Nacional de Identidad y de si el beneficiario percibe un haber mínimo o una jubilación superior.

Los primeros depósitos se realizarán el lunes 10 de agosto para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Este grupo continuará cobrando hasta el lunes 24, mientras que las prestaciones superiores al mínimo se abonarán entre el martes 25 y el lunes 31. El calendario forma parte del cronograma previsional aprobado para 2026.

La Anses estableció las siguientes fechas para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto correspondiente al primer intervalo de pago :

La Anses abonará los haberes con un aumento del 1,89% y un bono de hasta $70.000.

Una vez finalizado el calendario de los haberes mínimos, la Anses comenzará a pagar las jubilaciones y pensiones superiores al primer intervalo:

Los haberes previsionales tendrán en agosto un aumento del 1,89%, correspondiente a la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de junio informada por el Indec.

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $419.775,93. Además, quienes perciben el haber mínimo recibirán el bono de $70.000, por lo que cobrarán un total de $489.775,93 durante agosto.

Los jubilados y pensionados que superen la mínima, pero cobren menos de $489.775,93, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra. El refuerzo se depositará junto con el haber mensual en la fecha correspondiente a cada terminación de DNI.