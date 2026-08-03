Anses ya confirmó cuándo cobran los jubilados en agosto: conocé cuándo
La Anses comenzará a depositar los haberes de agosto el lunes 10. El cronograma se organizará por terminación de DNI y por el monto de la jubilación.
La Anses confirmó cuándo van a cobrar los jubilados durante agosto de 2026. Como ocurre todos los meses, las fechas dependerán del último número del Documento Nacional de Identidad y de si el beneficiario percibe un haber mínimo o una jubilación superior.
Los primeros depósitos se realizarán el lunes 10 de agosto para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Este grupo continuará cobrando hasta el lunes 24, mientras que las prestaciones superiores al mínimo se abonarán entre el martes 25 y el lunes 31. El calendario forma parte del cronograma previsional aprobado para 2026.
¿Cuándo cobran los jubilados con la mínima?
La Anses estableció las siguientes fechas para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto correspondiente al primer intervalo de pago:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima?
Una vez finalizado el calendario de los haberes mínimos, la Anses comenzará a pagar las jubilaciones y pensiones superiores al primer intervalo:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?
Los haberes previsionales tendrán en agosto un aumento del 1,89%, correspondiente a la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de junio informada por el Indec.
Con esta actualización, la jubilación mínima será de $419.775,93. Además, quienes perciben el haber mínimo recibirán el bono de $70.000, por lo que cobrarán un total de $489.775,93 durante agosto.
Los jubilados y pensionados que superen la mínima, pero cobren menos de $489.775,93, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra. El refuerzo se depositará junto con el haber mensual en la fecha correspondiente a cada terminación de DNI.