Jubilación de Anses: cómo iniciar el trámite y qué documentos necesitás

Cómo iniciar el trámite de jubilación, qué documentos hay que presentar, cómo revisar los aportes y qué pasos seguir antes de pedir un turno.

Quienes estén en condiciones de tramitar la jubilación deben realizar una serie de pasos antes de iniciar la gestión en Anses. El organismo recomienda revisar la historia laboral, comprobar que todos los aportes estén registrados y reunir la documentación necesaria para evitar demoras al momento de gestionar el beneficio.

El trámite de jubilación se inicia a través de Mi Anses. Anses Cómo iniciar el trámite de jubilación en Anses El trámite se inicia a través de Mi Anses, donde cada persona puede consultar su historia laboral y verificar si todos los períodos trabajados figuran correctamente registrados.

Si se detectan aportes faltantes, será necesario reunir la documentación que permita acreditar esos años de trabajo antes de avanzar con la gestión.

Una vez realizada esa verificación, el inicio formal del expediente jubilatorio suele requerir un turno presencial, especialmente cuando deben presentarse certificaciones de servicios o documentación de períodos trabajados hace varios años.

Qué documentación se necesita Antes de iniciar el trámite, Anses recomienda reunir toda la documentación necesaria. Entre los principales documentos se encuentran: