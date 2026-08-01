Jubilación de Anses: cómo iniciar el trámite y qué documentos necesitás
Cómo iniciar el trámite de jubilación, qué documentos hay que presentar, cómo revisar los aportes y qué pasos seguir antes de pedir un turno.
Quienes estén en condiciones de tramitar la jubilación deben realizar una serie de pasos antes de iniciar la gestión en Anses. El organismo recomienda revisar la historia laboral, comprobar que todos los aportes estén registrados y reunir la documentación necesaria para evitar demoras al momento de gestionar el beneficio.
Cómo iniciar el trámite de jubilación en Anses
El trámite se inicia a través de Mi Anses, donde cada persona puede consultar su historia laboral y verificar si todos los períodos trabajados figuran correctamente registrados.
Si se detectan aportes faltantes, será necesario reunir la documentación que permita acreditar esos años de trabajo antes de avanzar con la gestión.
Una vez realizada esa verificación, el inicio formal del expediente jubilatorio suele requerir un turno presencial, especialmente cuando deben presentarse certificaciones de servicios o documentación de períodos trabajados hace varios años.
Qué documentación se necesita
Antes de iniciar el trámite, Anses recomienda reunir toda la documentación necesaria. Entre los principales documentos se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Formulario "Solicitud de Prestaciones Previsionales".
- Certificaciones de servicios, si existen períodos laborales que no figuran registrados.
- Recibos de sueldo, cuando sean necesarios para acreditar aportes.
- Comprobantes de afiliación a una obra social u otra documentación que permita demostrar los años trabajados.
El sistema reconoce tanto los aportes realizados por trabajadores en relación de dependencia como los correspondientes a autónomos y monotributistas, siempre que estén debidamente registrados.
Qué tener en cuenta antes de pedir un turno
Antes de solicitar un turno, Anses aconseja revisar la historia laboral para detectar posibles inconsistencias y reunir toda la documentación que pueda ser necesaria durante el trámite.
En el caso de las mujeres que accedan al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, también deberán presentar la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento y los certificados que exige la normativa para acreditar ese beneficio.
Además, quienes estén incluidos en regímenes diferenciales o deban presentar certificaciones de servicios de muchos años atrás deberán contar con esa documentación al momento de iniciar el expediente.
De acuerdo con Anses, realizar estas verificaciones con anticipación permite agilizar el trámite y reducir la posibilidad de demoras durante el proceso de jubilación.