Un tornado sorprendió al sur de Santa Fe en medio del fuerte temporal
El tornado fue registrado en la zona de San Genaro y Bernardo de Irigoyen, al sur de Santa Fe, y causó importantes destrozos.
Un inusual tornado se formó este viernes por la tarde en el sur de la provincia de Santa Fe y dejó a su paso importantes daños materiales en áreas rurales. El fenómeno fue registrado en las localidades de San Genaro y Bernardo de Irigoyen, a unos 100 kilómetros de Rosario, en el marco del intenso temporal que afecta a gran parte del centro del país.
Las imágenes captadas por vecinos y difundidas en redes sociales muestran un enorme embudo descendiendo desde una tormenta supercelda, un evento poco frecuente para esta época del año.
De acuerdo con los primeros reportes, las ráfagas de viento habrían superado los 100 kilómetros por hora, provocando destrozos en viviendas rurales, galpones y árboles. Hasta el momento no se informaron personas heridas.
Un tornado severo
Especialistas en meteorología calificaron al fenómeno como uno de los tornados más significativos registrados durante un invierno en Argentina. El meteorólogo Santiago Corinaldesi advirtió que las condiciones atmosféricas seguían siendo favorables para el desarrollo de nuevos tornados y tormentas severas durante el resto de la jornada.
Mientras tanto, se informó que las tormentas continuaban desplazándose este viernes hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y el extremo sur de Entre Ríos.
Localidades como San Nicolás, San Pedro y Zárate permanecían bajo vigilancia debido al avance de una intensa celda de tormenta que también podía generar granizo, fuertes ráfagas y abundante actividad eléctrica.
Alertas naranjas y amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía este viernes alertas naranjas y amarillas para varias provincias del país. En el este y norte bonaerense se recomendó evitar la circulación, permanecer en lugares seguros y asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento, ante la posibilidad de nuevos episodios de tiempo severo.
Los videos del tornado se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el fenómeno, mientras persiste la inestabilidad y no se descartan nuevas tormentas intensas durante la noche.