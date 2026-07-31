El tornado fue registrado en la zona de San Genaro y Bernardo de Irigoyen, al sur de Santa Fe, y causó importantes destrozos.

Un inusual tornado sorprendió al sur de la provincia de Santa Fe, causando importantes destrozos en áreas rurales.

Un inusual tornado se formó este viernes por la tarde en el sur de la provincia de Santa Fe y dejó a su paso importantes daños materiales en áreas rurales. El fenómeno fue registrado en las localidades de San Genaro y Bernardo de Irigoyen, a unos 100 kilómetros de Rosario, en el marco del intenso temporal que afecta a gran parte del centro del país.

Las imágenes captadas por vecinos y difundidas en redes sociales muestran un enorme embudo descendiendo desde una tormenta supercelda, un evento poco frecuente para esta época del año.

De acuerdo con los primeros reportes, las ráfagas de viento habrían superado los 100 kilómetros por hora, provocando destrozos en viviendas rurales, galpones y árboles. Hasta el momento no se informaron personas heridas.

Un tornado sorprendió al sur de Santa Fe en medio del fuerte temporal Un tornado severo Especialistas en meteorología calificaron al fenómeno como uno de los tornados más significativos registrados durante un invierno en Argentina. El meteorólogo Santiago Corinaldesi advirtió que las condiciones atmosféricas seguían siendo favorables para el desarrollo de nuevos tornados y tormentas severas durante el resto de la jornada.

Mientras tanto, se informó que las tormentas continuaban desplazándose este viernes hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y el extremo sur de Entre Ríos.