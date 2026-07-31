Las imágenes de la fuerte tormenta: árboles caídos y poca visibilidad en la ruta

La alerta naranja por tormentas preocupa en Buenos Aires. El SMN anticipa lluvias intensas, granizo y ráfagas de más de 100 km/h.

Rige una alerta naranja por tormenta y granizo para la noche de este viernes. Foto: Que Pasa Web

La lluvia no da tregua en Buenos Aires y el mal tiempo seguirá durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua, mientras que varias zonas también continúan bajo alerta amarilla.

Durante ese período se esperan tormentas aisladas, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, el organismo prevé una precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

En paralelo, en otras áreas todavía rige la alerta amarilla, donde se esperan tormentas de variada intensidad con acumulados de entre 30 y 50 milímetros.