Los destrozos que dejó el viento Zonda: estas fueron las zonas más afectadas

El viento Zonda volvió a hacer de las suyas en Mendoza este viernes y dejó un saldo de 64 incidentes distribuidos en nueve departamentos, según el relevamiento oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil. El fenómeno, característico de la temporada, provocó la caída de decenas de árboles, postes y cables, además de una persona lesionada, y obligó a los equipos de emergencia a desplegarse en distintos puntos de la provincia.

El departamento más castigado fue Guaymallén, que concentró casi la mitad de los reportes: allí se contabilizaron 10 árboles caídos, 9 postes derribados, 12 incendios de campo, 2 ramas desprendidas y el único caso de una persona herida durante el temporal, lo que elevó el total a 33 incidentes. La magnitud de los daños en esa comuna del Gran Mendoza contrastó con el resto del territorio, donde las novedades fueron considerablemente menores aunque igual de variadas.

En el Valle de Uco, el paso del viento Zonda también se hizo sentir con fuerza. Tunuyán registró 8 árboles caídos, San Carlos sumó 5 y Tupungato otros 3, lo que confirma que la zona fue una de las más afectadas por las ráfagas. Más al norte, Las Heras reportó 4 ejemplares derribados, mientras que en Capital cayó un árbol y en Luján de Cuyo un poste terminó en el suelo por la intensidad del fenómeno.

El monitoreo de Defensa Civil continúa activo El listado de daños se completa con los reportes de Lavalle, donde se cayó un cable, y de Malargüe, en el sur provincial, con una rama desprendida. De esta manera, el mapa de incidentes abarcó desde el área metropolitana hasta los departamentos más alejados, con un denominador común: la caída de arbolado como principal consecuencia del temporal, un clásico de cada episodio de Zonda en la provincia.