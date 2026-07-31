Viento Zonda: suspensión de clases presenciales en toda la provincia para los turnos vespertino y nocturno

Por el viento Zonda, se extiende la suspensión de clases presenciales en todo Mendoza para los turnos vespertino y nocturno.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió extender la suspensión de clases presenciales en toda la provincia de Mendoza durante lo que resta de la jornada. Esto se debe a las ráfagas de viento Zonda que se sienten en la provincia, las cuales se intensificarán durante lo que queda de la jornada.

La DGE amplió la suspensión de actividades al turno vespertino nocturno debido al viento zonda. Los colegios de la UNCuyo Autoridades de la UNCuyo comunicaron que se mantiene la suspensión de clases y actividades presenciales para el turno tarde del viernes 31 de julio en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola y al Martín Zapata.

Zonda en el Gran Mendoza En el Gran Mendoza, el dato más importante será la presencia del viento Zonda en el llano. Su llegada puede provocar un rápido aumento de la temperatura, baja humedad y un ambiente pesado, especialmente durante las horas de la siesta.

La situación será distinta en la cordillera, donde rige una alerta amarilla por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.