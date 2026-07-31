El viento Zonda ya se siente en Mendoza: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes

Con alerta vigente y suspensión de clases en varios departamentos, el Zonda avanza sobre Mendoza y obligará a extremar las medidas de prevención.

El viento Zonda ya comenzó a sentirse en distintos sectores de Mendoza y los pronósticos indican que las ráfagas más intensas llegarán durante la tarde.

El viento Zonda comenzó a hacerse sentir este viernes en distintos sectores de Mendoza y las condiciones seguirán intensificándose durante las próximas horas. El aumento de la temperatura, el aire seco y el polvo en suspensión ya son parte del panorama en varias zonas de la provincia, mientras las autoridades insisten en extremar las medidas de precaución.

La jornada está marcada por una alerta por el fenómeno, que afectará principalmente al Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, San Rafael y Malargüe. Además, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales de los turnos de mañana y tarde en esos departamentos como medida preventiva.

En paralelo, los organismos provinciales mantienen un seguimiento permanente de la evolución del viento.

Las horas de mayor intensidad Según el pronóstico, el período de mayor intensidad del Zonda en el Gran Mendoza se espera entre las 15.00 y las 18.00. En esa franja horaria podrían registrarse las ráfagas más fuertes, por lo que recomiendan limitar las actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el momento de mayor fuerza se produciría cerca de las 16.00.

La temperatura máxima rondará los 24 grados, favorecida por el ingreso del viento cálido y seco. Esa combinación es una de las características más habituales del Zonda y suele estar acompañada por una reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión.