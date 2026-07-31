Viento Zonda: suspenden las clases presenciales en toda la provincia para el turno tarde

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia de Mendoza en el turno tarde. Esto se debe a las ráfagas de viento Zonda que ya se sienten en la provincia, pero que se intensificarán durante la tarde.

Viernes 31 de julio - Turno Tarde



Por viento zonda se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



Toda la provincia. pic.twitter.com/9PIDeqiY1z — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 31, 2026 Los colegios de la UNCuyo Autoridades de la UNCuyo comunicaron que se mantiene la suspensión de clases y actividades presenciales para el turno tarde del viernes 31 de julio en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola y al Martín Zapata.

Zonda en el Gran Mendoza En el Gran Mendoza, el dato más importante será la presencia del viento Zonda en el llano. Su llegada puede provocar un rápido aumento de la temperatura, baja humedad y un ambiente pesado, especialmente durante las horas de la siesta.

La situación será distinta en la cordillera, donde rige una alerta amarilla por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.