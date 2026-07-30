Una histórica dirigente sindical mendocina renunció para jubilarse

La histórica dirigente sindical mendocina María Isabel Del Pópolo se jubiló tras una extensa trayectoria en un cargo en el Ministerio de Salud provincial. La dimisión de la ex secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) fue confirmada en junio pasado. Previamente se había iniciado un expediente judicial para excluirla de tutela sindical con la intención de notificarle que acceda a los trámites jubilatorios ante Anses.

El Ministerio de Salud y Deportes aceptó a partir del 21 de junio de 2026 la renuncia de la profesional que tenía un puesto en el Área Sanitaria de Guaymallén tras haber obtenido el beneficio jubilatorio, en los términos de la Ley N° 24.241 y modificatorias.

Previamente el Gobierno de Mendoza había resuelto iniciar acciones judiciales para excluir de la tutela sindical e intimar a que inicie los trámites jubilatorios a esta histórica dirigente gremial de Ampros . Sin embargo, esta demanda no se terminó concretando ya que la profesional accedió en esos momentos a la jubilación.

A través del Decreto Nº 669, que había sido publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo había instruido en abril de este año al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y a los abogados auxiliares de la Asesoría a que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales para excluir de la tutela sindical a María Isabel Del Pópolo.

Del Pópolo fue durante años la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y en los últimos años pasó la posta de la conducción sindical a Claudia Iturbe, actual titular del gremio de los médicos.

La ex gremialista continuaba teniendo fueros sindicales por representar al gremio de la salud y poseía un cargo en el área sanitaria de Guaymallén, que depende del Ministerio de Salud y Deportes.

La ex gremialista continúa teniendo fueros sindicales por representar al gremio de la salud. Santiago Tagua / MDZ

Desde el Gobierno provincial advirtieron que la dirigente sindical reunía los requisitos para acceder a la jubilación y había expresado su compromiso de iniciar los trámites ante ANSES, aunque todavía no realizó la gestión. Por esta razón, las autoridades pretenden intimarla para que se jubile, pero para hacerlo antes necesitan el aval de la justicia, debido a la tutela sindical que prohíbe modificar las condiciones laborales de delegados gremiales.

“La agente María Isabel Del Popolo no solo reúne los extremos legales exigidos para acceder al beneficio previsional (edad y años de servicios con aportes), sino que además se encuentra compelida por su propio compromiso asumido en el Acta Paritaria de fecha 15/03/2022”, expresa el decreto firmado por el gobernador.

La dirigente sindical reúne los requisitos para acceder a la jubilación, aunque todavía no realizó la gestión. Archivo MDZ

Según expresaron las autoridades, Del Popolo manifestó su "expreso consentimiento" para iniciar el trámite jubilatorio al vencimiento de su mandato 2021/2025. Sin embargo, constataron que la dirigente sindical omitió presentar la nota de conformidad dentro del plazo de 3 días hábiles y no ha acreditado el inicio de trámites ante ANSES, figurando actualmente como personal en actividad.

Finalmente, no se avanzó en la demanda judicial porque la profesional presentó su renuncia en junio, la cual fue aceptada por las autoridades del ministerio y efectivizada a partir del 21 de junio.