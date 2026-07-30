Ley de Residencia vs. DNU migratorio: qué une a la norma de 1902 con la decisión de Javier Milei

La Argentina volvió a colocar la expulsión de extranjeros dentro de la discusión política . El Decreto 681/2026 modificó la Ley de Migraciones y agregó nuevas razones para impedir el ingreso al país, cancelar una residencia o disponer una salida obligatoria. La medida de Javier Milei fijó consecuencias migratorias para quienes difundan mensajes de odio contra el pueblo argentino, inciten a la violencia por razones de identidad patria o participen en actos de ultraje contra símbolos nacionales.

El foco puesto en lo patrio encuentra un antecedente inevitable en la Ley 4.144 de Residencia, sancionada en noviembre de 1902 . La también llamada “Ley Cané” habilitaba la expulsión del país de los extranjeros considerados “peligrosos” para el mantenimiento del orden social. Una normativa que había otorgado al Poder Ejecutivo facultades para expulsar extranjeros y bloquear su ingreso, y que fue derogada en 1958.

La comparación muestra un punto común y una distancia central. Ambas regulaciones entregaron al Ejecutivo herramientas migratorias frente a extranjeros considerados riesgosos. Cada norma, sin embargo, definió ese riesgo según las tensiones de su época.

El Congreso sancionó la Ley de Residencia durante un escenario marcado por el crecimiento de la organización gremial y política de los trabajadores. Los movimientos anarquistas y socialistas tuvieron mayor lugar durante las últimas décadas del siglo XIX con conflictos obreros que golpearon los puertos de Buenos Aires y Rosario, además de zonas cercanas a La Boca, el Riachuelo y Bahía Blanca.

Una comitiva empresarial reclamó entonces que el Senado tratara el proyecto presentado por Miguel Cané en 1899. La propuesta permitía expulsar a activistas extranjeros acusados de alterar el orden público. El Ejecutivo movilizó tropas hacia el Mercado de Frutos y sus alrededores y en menos de cuatro horas, el proyecto estaba adentro del Congreso, aprobada, con el visto bueno del presidente Julio Argentino Roca. La ley fue promulgada el 23 de noviembre de 1902 y estableció un plazo de tres días para abandonar el territorio nacional.

El artículo primero autorizó al Ejecutivo a ordenar la salida de extranjeros condenados o perseguidos por tribunales de otros países por delitos comunes. El artículo segundo extendió esa facultad a quienes comprometieran la seguridad nacional o perturbaran el orden público. Y el tercero permitió impedir el ingreso de personas cuyos antecedentes encajaran dentro de esos supuestos.

La Ley 4.144 también habilitó la detención del extranjero hasta el momento de su embarque. La persona alcanzada por la expulsión tenía 72 horas para abandonar el país.

Esta situación y sin la contemplación de un procedimiento de defensa previo frente a la decisión administrativa, la Ley de Residencia se transformó en una herramienta dirigida contra militantes y trabajadores extranjeros vinculados con las luchas gremiales.

El decreto de Milei: mensajes de odio, nacionalidad y símbolos patrios

El Decreto 681/2026 también modificó el sistema migratorio, pero eligió otro campo de intervención. La norma incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871 para impedir el ingreso de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de forma oral o escrita, contra el pueblo argentino.

La disposición también alcanzó a quienes inciten a la violencia contra la población en su conjunto o contra un ciudadano por su nacionalidad. El texto agregó los actos de ultraje contra símbolos patrios y la promoción de ese tipo de acciones. Además, permitió cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país cuando las autoridades verifiquen alguna de las nuevas causales. La cancelación puede derivar en una intimación para abandonar la Argentina o en una expulsión, según las condiciones personales y los hechos analizados.

La administración de Milei justificó la reforma por un aumento de mensajes de odio, hostilidad y menosprecio contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. La medida entró en vigencia el 31 de julio de 2026 y quedó sujeta al análisis de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. La nueva reglamentación incluyó una salvedad que no estaba expresada en la Ley 4.144. El DNU dejó fuera a las opiniones de disenso ideológico y a las críticas políticas, académicas o ciudadanas cuando formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

El Gobierno de Javier Milei estableció la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra la Argentina mediante un decreto. Captura Cadena Nacional

Dos épocas, una facultad estatal y blancos diferentes

La Ley de Residencia y el DNU de Milei comparten una estructura básica. Las dos normas permitieron que el Ejecutivo actúe sobre el ingreso o la permanencia de extranjeros sin limitarse a condenas dictadas por la Justicia argentina. Las dos disposiciones también relacionaron la política migratoria con la protección del orden interno.

La regulación de 1902 fijó apenas tres días para salir del país y permitió detener a la persona hasta el embarque. El decreto actual estableció una cadena administrativa que incluye la inadmisión, la cancelación de residencia, la intimación de salida y la posible expulsión. La decisión debe considerar las circunstancias fácticas y personales del extranjero.