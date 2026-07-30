Anses: qué es la Certificación Negativa y por qué es clave para realizar trámites

La Certificación Negativa que emite la Anses es un documento fundamental para numerosos trámites en Argentina, ya que permite acreditar la situación de una persona frente al sistema de seguridad social.

Se trata de un comprobante oficial que deja constancia de que el titular no registra aportes, ingresos ni cobro de prestaciones dentro del organismo. Es decir, certifica que la persona no percibe jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares ni otros beneficios sociales, entre otros conceptos.

Este documento resulta clave porque suele ser solicitado para acceder a distintos beneficios, gestionar programas sociales o completar trámites administrativos en organismos públicos y privados.

Según detalla el organismo previsional, la certificación negativa acredita que la persona no tiene:

Además, el comprobante también indica si la persona está registrada como monotributista social.

La Certificación Negativa es requerida en múltiples gestiones, ya que permite verificar que el solicitante no cuenta con ingresos registrados ni beneficios activos. Esto es clave, por ejemplo, para acceder a determinados programas sociales, becas o subsidios.

Incluso, su presentación puede ser determinante para validar requisitos en entidades públicas o privadas, que necesitan constatar la situación laboral y previsional de una persona.

Cómo obtenerla y cuánto dura

El trámite es gratuito y se realiza de manera online a través del sitio web oficial o la aplicación de Anses. Solo se necesita ingresar el número de CUIL y seleccionar el período a consultar, que puede abarcar hasta los últimos seis meses.

Una vez emitida, la certificación tiene una validez de 30 días y no requiere firma ni sello para ser considerada válida.

De esta manera, la Certificación Negativa se consolida como una herramienta clave dentro del sistema administrativo argentino, ya que simplifica gestiones y permite acreditar rápidamente la situación de los ciudadanos ante distintos organismos.