Quién era Gonzalo, el surfista argentino que murió en la Isla de Pascua tras un accidente
La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años. El hecho ocurrió en un sector de rompientes de alta peligrosidad por la presencia de rocas.
Un argentino murió ahogado luego de sufrir un accidente mientras practicaba surf con dos compañeros en las aguas de Rapa Nui, conocida también como Isla de Pascua, en Chile.
La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años. El episodio ocurrió el martes alrededor de las 16.30 en un área de rompientes considerada de alta peligrosidad por la presencia de rocas. De acuerdo con informes de autoridades marítimas chilenas citados por el medio trasandino Biobio, la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión. A su vez, señalaron que al momento del accidente no regían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas ni mal tiempo.
Quién era Gonzalo
Quienes lo conocían lo llamaban "El Che" o "Gonchi". Era un reconocido aficionado al surf de olas grandes y formaba parte de la comunidad de surfistas locales que frecuentaba las costas de la isla. Allí vivía junto a su pareja, con quien además llevaba adelante un pequeño restaurante.
Cómo se desarrollo el accidente
Según las reconstrucciones preliminares, Balado sufrió un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando los surfistas se preparaban para finalizar la actividad. La emergencia fue reportada a través del número marítimo 137, luego de un aviso del hospital local sobre un adulto que se estaba ahogando. A partir de esa alerta, la Armada chilena desplegó una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua para asistir en el operativo.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, Balado ya había sido trasladado por sus acompañantes al Hospital Hanga Roa. Allí, el personal médico le practicó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no logró revertir el cuadro. La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui informó que los dos compañeros del surfista argentino se encuentran estables.