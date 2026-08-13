Una mujer se atrincheró en Guaymallén para reclamar por un hecho de inseguridad: amenazaba con prenderse fuego

Fuentes policiales aseguraron que la mujer se atrincheró para reclamar por un hecho de inseguridad. Se montó un importante operativo en el lugar.

Personal del GES y el GRIS fue desplazado al lugar donde se atrincheró la mujer.

Una mujer se atrincheró la tarde de este jueves en su casa de Guaymallén para reclamar por un hecho de inseguridad. De acuerdo con la primera información, se había rociado con alcohol y amenazaba con prenderse fuego. En el lugar se montó un importante operativo policial.

Fuentes allegadas al procedimiento señalaron que faltaban algunos minutos para las 17 cuando personal de la Comisaría 57° tomó conocimiento sobre una mujer que estaba encerrada en su domicilio de calle Pedro Molina y avenida Mitre y se negaba a salir.

Pero eso no era todo, ya que la causante se mostraba alterada, aparentemente porque había sufrido un episodio de inseguridad en los últimos días y, no había obtenido la respuesta deseada de las autoridades, pese a que aportó las identidades de los autores y demás datos, surge de la información a la que accedió MDZ.

Al parecer, esa situación la llevó a tomar la decisión de rocear con alcohol la habitación donde se encontraba y advirtió a los primeros efectivos que arribaron a la escena que tenía pensado prenderse fuego a ella misma.

Importante operativo de policías de elite Ante la complicada situación, se activó el protocolo para situaciones de crisis y hasta el domicilio se desplazó a personal del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).