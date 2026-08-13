El femicida de Villa Devoto acusó a Pitty "la numeróloga" de ser una razón para matar a su mujer

En el desgarrador mensaje enviado antes del ataque mortal contra Romina, Walter responsabilizó a la mediática por el cambio de actitud de su pareja.

Un giro insólito y escalofriante surgió en la investigación del femicidio en Villa Devoto. Tras asesinar a puñaladas a su pareja, Romina, el agresor identificado como Walter le envió un mensaje de despedida a sus hijos en el que acusó directamente a la famosa especialista en astros y números, Pitty "la numeróloga", de haber influido en la conducta de la víctima hasta llevarla a querer separarse.

La insólita acusación en la carta de despedida En el escrito —que ya forma parte del expediente judicial— el agresor volcó duras recriminaciones por disputas de dinero y propiedades, pero dedicó un párrafo particular a señalar la supuesta influencia de la figura mediática en la dinámica familiar.

"Trabajé tanto por ella y mis hijos, y ahora, como tiene esos contratos, esta Pitty cambió toda su personalidad. Me quiere fuera de la casa", redactó el hombre de 56 años antes de perpetrar el ataque.

Gentileza En el texto, Walter llegó al extremo de responsabilizar a la especialista como una de las causas que desencadenaron la tragedia, usando el apodo con el que se conoce a la figura del espectáculo para argumentar que Romina había modificado su forma de ser debido a sus vinculaciones y contratos.

Intento de suicidio y la causa judicial Luego de perpetrar el hecho en la vivienda de la calle Pedro Morán al 5200 durante la madrugada, el agresor intentó quitarse la vida provocándose cortes en la zona del cuello. Sin embargo, efectivos de la Policía de la Ciudad lo aprehendieron a tan solo 200 metros del lugar del crimen.