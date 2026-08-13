Horror en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa a puñaladas, huyó y su hijo llamó a la Policía

El femicidio ocurrió este jueves por la mañana, en una residencia ubicada en el barrio de Villa Devoto.

De acuerdo el relato del chico, él estaba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le avisó lo que había ocurrido.

Este jueves por la madrugada, a eso de las 6:30 am, un joven llamó a la Policía de la Ciudad para informar un hecho estremecedor: su padre había asesinado a su madre a puñaladas en su casa en Villa Devoto.

De acuerdo el relato del chico, él estaba durmiendo cuando su hermana, de ocho años, lo despertó y le avisó lo que había ocurrido. Fue allí cuando realizó el llamado para alertar la situación.

Una vez que el SAME arribó al domicilio -ubicado en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia, según informó La Nación-, se confirmó la muerte de la mujer, de 34 años.

Asimismo, la Policía de la Ciudad logró detener al presunto femicida, también de 34 años, a unos 200 metros de donde ocurrió el crimen. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

Presunto femicidio en Villa Devoto: qué dijo el SAME Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.