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Horror en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa a puñaladas, huyó y su hijo llamó a la Policía

El femicidio ocurrió este jueves por la mañana, en una residencia ubicada en el barrio de Villa Devoto.

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De acuerdo el relato del chico, él estaba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le avisó lo que había ocurrido.

De acuerdo el relato del chico, él estaba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le avisó lo que había ocurrido.

GCBA

Este jueves por la madrugada, a eso de las 6:30 am, un joven llamó a la Policía de la Ciudad para informar un hecho estremecedor: su padre había asesinado a su madre a puñaladas en su casa en Villa Devoto.

De acuerdo el relato del chico, él estaba durmiendo cuando su hermana, de ocho años, lo despertó y le avisó lo que había ocurrido. Fue allí cuando realizó el llamado para alertar la situación.

Una vez que el SAME arribó al domicilio -ubicado en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia, según informó La Nación-, se confirmó la muerte de la mujer, de 34 años.

Asimismo, la Policía de la Ciudad logró detener al presunto femicida, también de 34 años, a unos 200 metros de donde ocurrió el crimen. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

Presunto femicidio en Villa Devoto: qué dijo el SAME

Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.

Con respecto al hombre, Crescendi explicó en diálogo con TN que “tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”.

En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.

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