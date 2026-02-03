Tragedia en Villa Devoto: qué fue lo que provocó la muerte de los dos niños y su niñera

En la vivienda se detectaron graves fallas que provocaron la acumulación de monóxido de carbono en el interior del departamento.

Las evaluaciones de la empresa Metrogas en la vivienda en Villa Devoto donde una niñera y dos chicos murieron por intoxicación por monóxido de carbono arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.

Conforme a la información aportada, "estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros", lo que generó la concentración de gases de combustión en el interior del departamento.

Tras las tareas de los Peritos de la Policía Científica y de Bomberos, se comunicó que "la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones".

"Personal de Metrogas que trabajó en el lugar procedió al corte total de suministro de gas de la totalidad del edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos a fin de evitar hechos similares", añadieron.

El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.