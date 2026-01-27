Con Messi no: robaron una concesionaria, se llevaron dólares y camisetas, pero dejaron un detalle clave

El hecho ocurrió de madrugada en avenida Beiró y Lavallol y quedó registrado por cámaras de seguridad. Se llevaron entre 100 y 150 camisetas.

Los delicuentes robaron más de 100 camisetas de fútbol en la concesionaria pero no vieron una remera firmada por Messi.

Este domingo ocurrió un insólito robo en una concesionaria de autos ubicada en el barrio de Villa Devoto, donde tres delincuentes ingresaron al local por la noche y se llevaron 60 mil dólares y una gran colección de camisetas de fútbol firmadas por los jugadores. Lo increíble fue que, en el momento del robo, los ladrones no se dieron cuenta de que había una remera de Lionel Messi, firmada por él.

El robo se dio en la intersección de la avenida Beiró y Lavallol, cerca de las 2 de la mañana, en una zona con mucho movimiento, ya que hay una gran cantidad de locales gastronómicos y bares.

Ahora, se conocieron los videos de las cámaras de seguridad donde se ve a los ladrones ingresando a la concesionaria y con los cuales las autoridades podrían llegar a identificarlos. Uno de los detalles que trascendió, es que los delincuentes habrían desconectado la alarma de seguridad por lo que se cree que habían realizado tareas de investigación antes del robo.

Robo a una concesionaria El relato de la víctima del robo en la concesionaria Según comentó la víctima, los delincuentes se habrían llevado entre 100 y 150 camisetas de fútbol firmadas por exjugadores, que habían sido un obsequio de conocidos y clientes vinculados al deporte.

Además, realizó un desesperado pedido: "Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo. En los seis años que tenemos la empresa, varios clientes que son jugadores nos regalaron camisetas y eso uno lo valora".