Femicidio de Flora Moyano: confesó que mató a la mujer en una salida transitoria y fue condenado a perpetua

Walter Jesús Amador Molina Corvalán confesó este viernes que mató a su pareja, Flora Inés Moyano (60), durante una salida transitoria a mediados del año pasado en Las Heras . Fue durante un juicio abreviado inicial en el que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la mujer.

El fallo se dio a partir de un acuerdo entre el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, y la defensa del acusado, previo a que la causa pasara a un tribunal de alzada.

Así, la jueza Érica Patricia Sánchez , del Juzgado Penal Colegiado N°2, homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia a la pena máxima contra Molina Corvalán por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , es decir, femicidio . Asimismo, se le declaró por tercera vez la reincidencia .

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el detenido estaba acorralado por las pruebas y decidió definir su situación en la primera instancia de la causa, evitando así la exposición que significaba afrontar un juicio por jurados en un futuro próximo.

Fue cerca de la 1.30 del domingo 27 de julio del año pasado cuando una hija de Moyano radicó la denuncia por el paradero de su madre, relatando a las autoridades que la mujer dejó su domicilio a las 19 del día anterior y fue a reunirse con Molina Corvalán , pero jamás regresó.

A raíz de la presentación judicial, se le dio intervención personal de la División Búsqueda de Personas, de Investigaciones, y horas después de iniciadas las averiguaciones se tomó conocimiento, alrededor de las 11.30 del domingo, sobre el hallazgo de un cadáver femenino en Las Heras.

mujer-hallazgo-cadaver-femicidio-las-heras-34663365 El cadáver de la mujer fue encontrada en un descampado en calle Junín de Las Heras. Archivo MDZ

Fue un joven de la zona quien dio con los restos mientras recorría la zona para recolectar leña junto con sus padres. Al notarlo, salió corriendo y le dio aviso a una movilidad de Investigaciones que realizaba tareas en el barrio Democracia por la desaparición de la mujer.

Momentos más tarde, un grupo de familiares y vecinos de la víctima llegaron hasta el lugar a la espera de la identificación del cadáver. Instantes después, se confirmó que era Moyano y eso desató la conmoción entre los allegados que se encontraban en la escena.

El temible mensaje en el cuerpo de la víctima del femicidio

En tanto, de los primeros trabajos periciales surgió que la mujer presentaba golpes y signos de haber sido asfixiada. Asimismo, detectaron un escrito en su espalda: "Ahora no culias con nadie más", lo que encaminó aún más la causa hacia un femicidio y elevó el nivel de sospecha contra Molina Corvalán, quien fue detenido a las pocas horas y días después terminó imputado por el femicidio de la mujer.

Flora Inés Moyano Flora Moyano, la víctima del femicidio. Archivo MDZ.

Además, el caso generó conmoción y bronca porque Molina Corvalán estaba preso, purgando una condena por un caso de abuso sexual, pero contaba con el beneficio de las salidas transitorias.

La prueba clave para condenar al femicida

El interno salió el sábado 26 de julio de ese año del Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto "Colonia y Granja Penal Gustavo André", ubicado en Lavalle, y debía cumplir con el beneficio en su domicilio de la manzana D del barrio Democracia, donde también residía la víctima. Sin embargo, se ausentó en su vivienda alrededor de dos horas, saliendo del radio de 50 metros que tenía habilitado para moverse, ya que era controlado por una tobillera electrónica.

MAPA SALIDAS FEMICIDA El recorrido que hizo el femicida. MDZ.

El recorrido que mostró el aparato resultó clave para la investigación, ya que se pudo reconstruir los movimientos del femicidia y esa prueba lo complicó fuertemente en el expediente que lideró el exfiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien a fines del año pasado dejó de instruir la causa al transformarse en fiscal Cámara Penal.

Finalmente, Moyano Corvalán terminó confesando y siendo condenado este viernes a prisión perpetua.