Detuvieron a "Los Atrevidos", la banda de adolescentes que se filmaba en los autos que robaba

Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos acusados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos en el barrio porteño de Barracas . Los jóvenes, conocidos en redes sociales como “ Los Atrevidos ”, se grababan mientras circulaban en los autos sustraídos y luego compartían los videos en Instagram.

Los arrestos se concretaron durante ocho allanamientos simultáneos realizados en distintas zonas del partido bonaerense de Avellaneda, en el marco de una investigación impulsada por la Policía de la Ciudad junto a efectivos de la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició luego del robo de una camioneta Jeep Renegade ocurrido el pasado 30 de abril en Barracas. Según reconstruyeron los investigadores, una mujer fue sorprendida por delincuentes armados cuando salía de una carnicería ubicada sobre la calle Arzobispo Espinosa al 1500.

Mientras algunos integrantes de la banda esperaban en las inmediaciones para facilitar la fuga, otros interceptaron a la víctima y le quitaron el vehículo a punta de pistola.

Tras la denuncia, los detectives comenzaron a analizar imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las grabaciones permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes y avanzar sobre distintas pistas vinculadas al grupo.

Sin embargo, el dato clave surgió a partir del rastreo de perfiles en redes sociales relacionados con robos de automóviles. Allí encontraron videos publicados por los propios sospechosos, quienes aparecían manejando los vehículos sustraídos mientras celebraban los hechos delictivos.

“Arriba los atrevidos” y “Jueves de Jepp” eran algunas de las frases que acompañaban las publicaciones subidas a Instagram, donde exhibían la camioneta robada.

A partir de ese material, los investigadores lograron identificar domicilios asociados a los menores y solicitaron las órdenes judiciales correspondientes.

banda los atrevidos instagram

Procedimientos en Dock Sud y Sarandí

Los procedimientos se realizaron en Dock Sud y Sarandí, donde finalmente fueron detenidos cuatro integrantes de la banda. Durante los operativos también se secuestraron dos réplicas de armas de fuego, prendas utilizadas en los robos y llaves pertenecientes a vehículos de alta gama.

Las tareas fueron llevadas adelante por personal de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4), junto con agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y distintas dependencias policiales de Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

La investigación continúa para determinar si los adolescentes participaron en otros robos cometidos bajo la misma modalidad en distintos sectores de Barracas y zonas cercanas. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional de Menores N°5, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, junto con organismos judiciales del fuero penal juvenil de Avellaneda.

Por disposición judicial, los dos adolescentes de 16 años fueron trasladados al Instituto Inchausti, mientras que los menores de 14 fueron entregados posteriormente a sus responsables legales.