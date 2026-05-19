Mensajes de odio y una carta de suicidio: quiénes eran los adolescentes que atacaron una mezquita

Este lunes se vivió un trágico hecho en la mezquita más importante de la ciudad de San Diego, en el estado de California, Estados Unidos. Durante la tarde, dos adolescentes irrumpieron en el templo y desataron un tiroteo en el que tres personas perdieron la vida. Luego, ambos atacantes se suicidaron.

Los jóvenes escaparon del lugar tras el ataque , pero fueron hallados por las autoridades a pocos metros de allí, dentro de un auto. En el interior del vehículo, la policía encontró a ambos sin vida, luego de haberse suicidado.

Tras conocerse nuevos detalles del ataque, las autoridades locales confirmaron que los presuntos responsables serían Cain Clark y Caleb Vázquez, de 17 y 18 años, respectivamente. Ambos se encontraban en el secundario y eran luchadores en el equipo de sus respectivos colegios, según trascendió.

La madre de uno de los jóvenes fue la que ayudó a identificar a ambos.

Los mensajes de odio encontrados durante la investigación

Una de las identidades fue confirmada luego de que la madre de uno de los jóvenes alertara a la policía al advertir la desaparición de su hijo, de su auto y de tres armas.

Durante la investigación, las autoridades encontraron una carta de suicidio en la que el adolescente realizaba varios comentarios vinculados con la superioridad racial. Este mismo, además, había escrito distintos mensajes de odio en una de las armas que se utilizó durante el ataque.

La identidad de una de las víctimas

Por otro lado, se destacó el rol de uno de los guardias de seguridad que murió durante el ataque y que fue considerado uno de los “héroes” de la jornada. La víctima fue identificada como Amin Abdullah.

Ahora, la comunidad inició una colecta online para cubrir no solo los gastos de su funeral, sino también los de las otras dos víctimas.