"El celular es una distracción muy grande": cómo es el hábito de lectura de los jóvenes en la era digital

La última Encuesta Nacional de Consumos Culturales , publicada en 2023, señaló que el grupo más lector del país es el de las y los adolescentes: el 77% de los jóvenes entre 13 y 17 años habían leído al menos un libro en 2022, y más del 50% lo hizo por interés personal .

De esta forma, el dato contrarresta una idea que se suele dar por sentada: los adolescentes, presos por el uso del celular, redes sociales y dispositivos tecnológicos en general, ya no leen. Y si bien la encuesta se publicó hace unos años, la estadística sigue viéndose vigente en la cotidianidad.

Un ejemplo concreto fue la Feria del Libro , cuya edición N°50 finalizó este lunes. Los stands de Kel, Grupo Planeta y Cúspide, tres nombres muy asociados con la literatura juvenil, estuvieron abarrotados los 19 días del evento. Allí, MDZ pudo dialogar con varios adolescentes para preguntarles por sus géneros favoritos y hábitos de lectura.

Uno de los géneros favoritos de los adolescentes es la ciencia ficción o la distopía , entre los que se encuentra el clásico Los juegos del hambre, de Suzanne Collins. Otra categoría que pisa muy fuerte es el romance , especialmente entre el público femenino, con títulos como Orgullo y Prejuicio, Bridgerton y Persuasión.

Los jóvenes también mencionaron bastante los libros de ficción y fantasía en general, en donde pertenece Alas de sangre, de Rebecca Yarros. Asimismo, la categoría de suspenso o policiales tiene una audiencia juvenil muy grande. Por otro lado, no podían faltar los libros de cómics o el animé.

La mayoría de los chicos fueron lectores desde que eran chicos, aunque algunos iniciaron su camino luego de haberse entusiasmado con un libro en particular. "Yo empecé con Los juegos del hambre hace un año más o menos. Antes no te tocaba un libro ni de casualidad", contó Candela, de 15 años, que había pasado por la feria con su colegio. Caso similar es el de Ángel, quien, mientras hacía la fila para ingresar a Cúspide, detalló que había empezado a leer cuando un amigo suyo le regaló un cómic de superhéroes.

joven-bibliotecario-organizando-libros Los adolescentes contaron sus géneros literarios favoritos. Freepik

La distracción del celular: una realidad ineludible

"Cuando voy a leer, me aseguro de dejar el celular en un lugar apartado y me voy a otro cuarto", reveló también Ángel. "A mí lo que me pasa es que cuando tengo un tiempo libre, digo 'bueno, un rato con el celu y después leo', y se me pasan los minutos en eso y ya después no me queda tiempo", amplió.

Así como le pasa al joven de 16 años, le ocurre a prácticamente todos. "Capaz uno está, no sé, en TikTok, ¿viste? Que tenés todo re rápido y solo tenés que mover el dedo para scrollear. En cambio, con el libro te tenés que sentar, dedicarle un tiempo, ponerte en silencio... es bastante complicado a veces. Hasta incluso te genera bloqueos de lectura", dijo Candelaria, de 15 años, al respecto.

"El teléfono es una distracción muy grande y es muy difícil tomar el hábito de lectura, pero una vez que lo tomás y te enganchas con un libro no cuesta tanto", sostuvo por su parte Isabella, también de 15.

El fenómeno de los booktokers

En 2020, cuando se desató la pandemia, un fenómeno digital surgió en TikTok: los booktokers. Se trata de usuarios que reseñan y comparten libros a su comunidad virtual. De esta forma, la lectura se transforma en una experiencia colectiva a través del plano digital, con debates en comentarios, videos de teorías, reacciones y tendencias.

De acuerdo a datos oficiales de TikTok, durante el último año, en Argentina y la región, los hashtags vinculados a #BookTok y #Libros superan los 1,5 millones de creaciones, mientras que #BookTok alcanza más de 2 mil millones de visualizaciones solo en el país.

La nueva función de TikTok ya está disponible Foto: Shutterstock Los hashtags vinculados a #BookTok y #Libros superan los 1,5 millones de creaciones.

Varios de los chicos consultados por MDZ seguían a booktokers, como @almendraveiga, o tenían un "algoritmo lector" donde solían aparecer reseñas de libros que se adherían a sus gustos. No obstante, no necesariamente seguían esas recomendaciones.

"La mayoría de veces guardo esos videos como 'bueno, los leeré en otro momento', y la verdad es que casi nunca los llego a leer", explicó Mariel, de 16 años. En esta línea, Julia, de 17, dijo: "Yo no suelo seguir mucho lo que recomiendan, porque a veces sí me gusta alguno que sugirieron pero otras veces no. Como que no encontré a uno en el que me pueda basar al 100%.

¿Libro en papel o digital?

Desde ya varios años que se viene agrandando los usuarios de los libros electrónicos, mejor conocidos como ebooks. La ya mencionada Encuesta Nacional de Consumos Culturales sostiene que el 23% de los adolescentes entre 13 y 17 años leyó libros en formato digital y el 31% hizo uso de su celular para leer.

En la mayoría de los casos, los jóvenes son defensores del formato papel, pero no es fácil sostener dicho consumo. "A veces no da la plata, y la realidad es que a los ebooks los podes encontrar gratis en cualquier lado", argumentó, en ese sentido, Micaela, de 17.

Miranda, de 16, directamente prefiere el formato electrónico: "El digital es más liviano y lo podés transportar mejor. Además porque podés regularle el brillo, podes subrayar una parte sin estropearlo. Muchas veces es más práctico", dijo.