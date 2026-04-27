El costo de vivir solo en Argentina empuja a los jóvenes a convivir antes en pareja

La independencia ya no depende solamente del deseo de irse de la casa familiar. En Argentina, para muchos jóvenes, mudarse solo se convirtió en una decisión atravesada por números difíciles de cerrar. Alquiler, expensas, servicios, alimentos, transporte y conectividad forman una estructura de gastos que pesa cada vez más cuando no hay otra persona con quien dividirla.

En ese contexto, un relevamiento de happn puso en números una tendencia que aparece con fuerza entre la generación Z: el 58% de los jóvenes de 18 a 25 años consideraría mudarse antes con su pareja por motivos económicos.

El estudio de la aplicación de citas ubica a la vivienda como el principal gasto asociado a la vida en soltería. No se trata solo del alquiler, sino de todo lo que rodea a sostener un hogar individual: expensas, servicios, equipamiento básico y costos de entrada. Según el relevamiento, en términos generales, el 26% identifica a la vivienda como el gasto más caro de vivir solo. Entre las mujeres de 26 a 35 años , esa proporción sube al 45% , lo que muestra un impacto más fuerte en ese grupo.

El dato dialoga con otra fotografía económica reciente. Un informe de Focus Market calculó que un joven necesita $2.085.853 mensuales para cubrir gastos básicos si quiere vivir solo en Argentina. La estimación no incluye ahorro ni consumos de esparcimiento complejos. Dentro de ese presupuesto, la vivienda aparece como el componente más pesado: solo entre alquiler, expensas y servicios básicos, el gasto ronda los $912.000 por mes.

Independizarse, cada vez más difícil

La dificultad para mudarse también aparece en los datos de convivencia. De acuerdo con cifras procesadas por Tejido Urbano y citadas en informes recientes, el 38,3% de los argentinos de entre 25 y 35 años todavía vive en el hogar de sus padres. La explicación no pasa únicamente por una elección personal o cultural: los ingresos de quienes logran vivir solos duplican, en promedio, a los de quienes siguen en la casa familiar.

En ese escenario, convivir antes con una pareja puede aparecer como una salida práctica. No necesariamente como una decisión romántica acelerada, sino como una forma de repartir gastos fijos. La encuesta de happn expone justamente esa tensión: los vínculos afectivos también quedan atravesados por la economía cotidiana. La pareja deja de ser solo una construcción emocional y, en algunos casos, empieza a funcionar como una posibilidad concreta de sostener un proyecto de independencia.

Citas, salidas y presión financiera

El impacto económico de la soltería no termina en la vivienda. Según el relevamiento, las salidas, las citas y el uso de aplicaciones de dating también forman parte del presupuesto. Conocer a alguien implica moverse, elegir un plan, pagar consumos y administrar expectativas en un contexto donde cada gasto pesa. Más del 50% de las personas de entre 18 y 35 años reconoció haber sentido presión financiera al momento de tener una cita.

Ese dato refleja un cambio de época. Para muchos jóvenes, salir ya no es solo una cuestión de tiempo o ganas, sino también de cálculo. Una cena, un bar, un traslado o una actividad compartida pueden tener un peso relevante en el presupuesto mensual. Por eso, la vida soltera no necesariamente implica gastar más que vivir en pareja, pero sí concentra los costos en una sola persona. Allí aparece el punto central del informe: el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se distribuyen esos gastos.

Frente a ese diagnóstico, happn lanzó una campaña en Argentina bajo el concepto “happn se convierte en tu +1 y paga la mitad de tu alquiler”. La acción, prevista entre el 25 de abril y el 2 de mayo, propone un concurso en redes sociales para jóvenes argentinos, con tres ganadores que recibirán la cobertura del 50% de su alquiler. La iniciativa acompaña una lectura clara del momento: en un país donde independizarse exige ingresos cada vez más altos, compartir gastos se volvió parte de la conversación afectiva, económica y generacional.