Adiós rincones vacíos: las 4 plantas que crecen en sombra y estallan de color en tu patio

En el jardín , especialmente durante el otoño, hay rincones donde la sombra predomina y el sol casi no llega, lo que dificulta el crecimiento de cualquier planta . Sin embargo, existen especies que se adaptan perfectamente a estas condiciones y pueden desarrollarse con rapidez, aportando color y vida a esos espacios vacíos.

El secreto para que se desarrollen con fuerza es ubicarlas en un suelo fértil, húmedo y con buen drenaje.

Una de las mejores opciones es la hosta. Se recomienda plantarla en otoño o a comienzos de la primavera . Aunque su crecimiento inicial es lento, una vez que brota se expande con rapidez y puede ocupar más de medio metro de ancho.

Su principal atractivo son sus hojas grandes, que pueden ser verdes, azuladas o variegadas con tonos blancos y amarillos. Al crecer en conjunto, generan un efecto frondoso que cubre por completo los espacios vacíos.

La hosta es una planta que se adapta perfectamente a la sombra.

Otra alternativa muy elegida es el coleo. Se planta en primavera, ya que es sensible a las heladas, y en condiciones adecuadas puede alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura, formando una planta densa y vistosa.

Lo que lo distingue es el colorido de sus hojas, que parecen pintadas a mano, combinando rojos, verdes, amarillos y tonos oscuros en distintos patrones.

colea La planta para decorar el jardín. Shutterstock

También destaca la alegría del hogar, ideal para canteros y macetas. Crece rápidamente sin ganar demasiada altura, por lo que en pocas semanas logra cubrir superficies amplias.

Para evitar la aparición de hongos, es importante asegurar una buena ventilación. Sus flores, que van del blanco al rojo intenso, aportan un toque vibrante a los sectores más apagados del jardín.

alegría del hogar planta jardín Una planta que crece rápidamente. Shutterstock

Por último, la astilbe es una excelente opción para sumar altura y movimiento. Se planta a fines del invierno en suelos bien nutridos. Tolera muy bien la sombra, pero requiere riego constante, ya que no resiste la sequía.

Puede alcanzar hasta un metro de altura y se caracteriza por su follaje similar al de los helechos. En verano, despliega flores en forma de plumas en tonos blancos, rosados y rojizos, que aportan un estilo único al jardín.