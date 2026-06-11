Antes de tirar tu suculenta, revisa esto: el primer paso para salvarla

El error que arruina tus suculentas y el primer paso que ayuda a recuperarlas. Hojas blandas o arrugadas: lo que tu suculenta intenta decirte.

Una suculenta parece resistente, pero también envía señales cuando algo no va bien. Hojas blandas, manchas, tallos alargados o raíces dañadas suelen indicar problemas relacionados con el riego, la luz o el sustrato. Antes de pensar que la planta está perdida, existe un primer paso que ayuda a evaluar su estado.

Cómo recuperar una suculenta que luce débil o enferma El primer paso consiste en revisar las raíces. Muchos problemas comienzan debajo de la tierra y pasan desapercibidos durante semanas. Si las raíces presentan color oscuro, textura blanda o mal olor, es probable que exista pudrición causada por exceso de agua, una de las causas más frecuentes de deterioro en este tipo de plantas.

Estos tipos de suculentas te enamorarán al florecer infinitamente dentro de tu hogar Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Cuando esto ocurre, conviene retirar la suculenta de la maceta y eliminar las raíces afectadas con herramientas limpias. Después, la planta necesita permanecer algunas horas en un lugar seco y ventilado para que las heridas cicatricen antes de volver al sustrato.

Otro aspecto importante es observar las hojas. Si están arrugadas y secas, la planta suele estar deshidratada. Si lucen transparentes, blandas o se desprenden con facilidad, el exceso de humedad suele ser el responsable. Estas señales ayudan a entender qué ocurrió y evitan repetir el mismo problema.

suculentas4.jpg La luz también desempeña un papel importante. Muchas suculentas pierden fuerza cuando permanecen en espacios oscuros durante largos períodos. Los tallos se estiran en busca de claridad y la planta adopta una apariencia débil. Una ubicación luminosa, con varias horas de luz indirecta intensa, favorece una recuperación más rápida.