Piel firme y articulaciones fuertes: cuál es la forma de producir colágeno

Ni suplementos ni cremas: así favoreces la producción de colágeno desde adentro. El secreto para producir más colágeno y tener una piel firme.

Una de las condiciones más importantes para que tu cuerpo produzca colágeno es recibir suficiente proteínas. Esta se forma a partir de aminoácidos que llegan a través de la alimentación. Carnes, pollo, pescado, huevos y legumbres aportan los nutrientes necesarios para que la piel continúe con este proceso natural.

Los hábitos que ayudan a estimular la producción natural de colágeno La vitamina C también tiene un papel importante. Sin ella, el organismo encuentra dificultades para formar nuevas fibras de colágeno. Por ese motivo, alimentos como fresas, kiwis, pimientos y guayabas suelen estar entre las opciones más recomendadas para acompañar una alimentación equilibrada.

Atenúa la piel de naranja con este vegetal. Foto: Archivo Foto: Archivo El entrenamiento de fuerza también está relacionado con este proceso. Diversas investigaciones han observado que el trabajo muscular estimula mecanismos de reparación y adaptación en tejidos que contienen colágeno. Rutinas con pesas, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal forman parte de las actividades más valoradas por especialistas en salud y actividad física.

TENDENCIAS ENTRENAMIENTO 2.jpg Otro aspecto que suele recibir menos atención es el cuidado del colágeno existente. El exceso de azúcar favorece procesos que deterioran las fibras de esta proteína. Con el tiempo, esto se refleja en una pérdida de elasticidad y resistencia en distintos tejidos del organismo.