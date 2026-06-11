Mezclar bicarbonato de sodio con azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio, un aliado doméstico versátil, se suma al azúcar en un truco casero popular para el control de cucarachas y otros insectos en el hogar.

El bicarbonato de sodio tiene múltiples usos dentro del hogar. Foto: Shutterstock

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles que pueden encontrarse en cualquier hogar. Se utiliza para limpiar superficies, eliminar malos olores e incluso para algunas tareas de jardinería. Sin embargo, existe un uso menos conocido que ha ganado popularidad en los últimos años: mezclarlo con azúcar para combatir la presencia de cucarachas y otros insectos.

Aunque no reemplaza a los tratamientos profesionales ni a los productos específicos para el control de plagas, esta preparación casera suele ser recomendada por quienes buscan una alternativa económica y fácil de preparar.

Cucarachas Muchas personas utilizan esta mezcla para combatir cucarachas de forma casera. istockphoto Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con azúcar La explicación detrás de este truco es sencilla. El azúcar funciona como un atrayente para las cucarachas debido a su sabor dulce, mientras que el bicarbonato de sodio puede generar una reacción en su sistema digestivo una vez que es ingerido.

Por este motivo, muchas personas utilizan esta mezcla en sectores de la casa donde suelen aparecer estos insectos, como cocinas, lavaderos, depósitos o detrás de los electrodomésticos.

Cómo utilizar esta mezcla en casa Para poner en práctica este método, generalmente se recomienda mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar y distribuir pequeñas cantidades en recipientes bajos o tapas. Los lugares más habituales para colocarlo son: