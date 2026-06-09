Cómo blanquear las perillas del horno con ingredientes de casa

El desgaste y la acumulación de grasa en las perillas del horno provocan su oscurecimiento; aquí te explicamos cómo restaurarlas fácilmente en casa.

Las perillas del horno son uno de los elementos que más grasa acumulan y que, casi siempre, pasan desapercibidos a la hora de la limpieza general. Sin embargo, el contacto constante con los vapores, el agua y los restos de comida hace que el plástico comience a desgastarse, tornándose amarillento, marrón u oscuro.

Ante esto, una limpieza profunda puede devolverles el color original. Además, no hace falta gastar dinero en productos caros, sino que se puede hacer con ingredientes que solemos tener en casa. Simplemente necesitamos algo de paciencia y las perillas volverán a quedar como nuevas.

El paso a paso para blanquear las perillas del horno Desmontaje: retirar las perillas tirando de ellas hacia afuera.

Desengrasar: se deben colocar en un recipiente con agua y detergente durante 30 minutos.

Limpieza profunda: con un cepillo de dientes viejo repasar bordes para retirar toda la humedad.

Blanqueamiento: preparar una pasta espesa mezclando bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Aplicación: aplicar la pasta sobre el plástico y envolverlo en film transparente durante 30 minutos más.

Enguaje: retirar el plástico, enjuagar con agua y secarlas antes de volver a colocarlas. Limpiar hornallas Una limpieza fácil para las hornallas. Foto: Fuente: Shutterstock Paso a paso cómo eliminar la grasa de las perillas del horno. Foto: Fuente: Shutterstock Cómo evitar que las perillas se pongan amarillas Para evitar que las perillas del horno se pongan amarillas, los especialistas recomiendan encender el extractor de aire o abrir una ventana cada vez que se cocina. Esto ayuda a reducir la acumulación de grasa en suspensión, que suele adherirse a los electrodomésticos, especialmente a los de color blanco. Con el calor, esa grasa se fija en la superficie y termina formando las típicas manchas amarillentas difíciles de remover.