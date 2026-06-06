Ni en la canilla ni en la bacha: el error diario con los trapos de cocina
Mantener la mesada libre de humedad y bacterias es clave para la higiene de la cocina; el uso de trapos mal secos puede ser un foco de infección.
Aunque se repita en muchos hogares y parezca un hábito completamente inofensivo, colgar los trapos de cocina arriba de la bacha es una mala costumbre. Este pequeño gesto no solo le resta elegancia y estética visual al ambiente, sino que también representa un grave error de higiene.
El foco de bacterias oculto en tu mesada
El principal motivo por el cual los expertos en limpieza insisten en eliminar esta práctica es la acumulación de humedad. Al dejar el trapo húmedo, arrugado o colgado sobre la superficie metálica de la canilla, se crea el ambiente perfecto para la proliferación de hongos y bacterias.
La grifería no permite que el aire circule de manera uniforme por el tejido, lo que genera mal olor y hace que, la próxima vez que limpies la superficie, termines esparciendo los gérmenes por toda la casa. Además, el contacto constante de la humedad con el metal termina generando manchas de sarro que son muy difíciles de quitar.
¿Dónde dejarlos para mantener la higiene y el orden visual?
Para mantener un espacio impecable, moderno y libre de contaminación, los especialistas recomiendan cambiar de estrategia con tres alternativas simples:
Secado al aire libre: antes de guardarlo, hay que enjuagar bien el trapo, escurrirlo al máximo y extenderlo en un lugar ventilado (como el lavadero o cerca de una ventana) para que se seque por completo.
Organizadores ocultos: utilizar pequeños soportes con ventosas que se colocan dentro de la bacha, pero por debajo de la línea de vista, manteniendo la mesada despejada.
El truco del mueble bajo mesada: instalar un barral fino o un gancho estético en la parte interior de las puertas del mueble para colgar los trapos extendidos y fuera de la superficie principal.