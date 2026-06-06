Ni en la canilla ni en la bacha: el error diario con los trapos de cocina

Mantener la mesada libre de humedad y bacterias es clave para la higiene de la cocina; el uso de trapos mal secos puede ser un foco de infección.

Colgar los trapos sobre la grifería es el principal error de orden y limpieza que se comete en el hogar según los expertos. Foto: Shutterstock

Aunque se repita en muchos hogares y parezca un hábito completamente inofensivo, colgar los trapos de cocina arriba de la bacha es una mala costumbre. Este pequeño gesto no solo le resta elegancia y estética visual al ambiente, sino que también representa un grave error de higiene.

El foco de bacterias oculto en tu mesada El principal motivo por el cual los expertos en limpieza insisten en eliminar esta práctica es la acumulación de humedad. Al dejar el trapo húmedo, arrugado o colgado sobre la superficie metálica de la canilla, se crea el ambiente perfecto para la proliferación de hongos y bacterias.

La grifería no permite que el aire circule de manera uniforme por el tejido, lo que genera mal olor y hace que, la próxima vez que limpies la superficie, termines esparciendo los gérmenes por toda la casa. Además, el contacto constante de la humedad con el metal termina generando manchas de sarro que son muy difíciles de quitar.

bacha cocina Además de cambiar su ubicación, los expertos recomiendan desinfectar los trapos sumergiéndolos en agua con un chorrito de lavandina o vinagre blanco. Foto: Archivo

¿Dónde dejarlos para mantener la higiene y el orden visual? Para mantener un espacio impecable, moderno y libre de contaminación, los especialistas recomiendan cambiar de estrategia con tres alternativas simples: