La película que se fue sin ningún Oscar y terminó en lo más alto de IMDb

Hay películas que nacen como éxitos y otras que necesitan años para encontrar a su público. Sueños de fuga, conocida en España como Cadena perpetua, pertenece al segundo grupo: tuvo un estreno discreto, se fue de los Oscar con las manos vacías y terminó convertida en la película mejor valorada de IMDb.

Estrenada en 1994 bajo el título original The Shawshank Redemption, la producción dirigida por Frank Darabont conserva una calificación de 9,3 sobre 10, respaldada por cerca de tres millones de votos. Ese promedio la mantiene en el primer lugar del Top 250 de IMDb , por encima de títulos como El padrino, Batman: el caballero de la noche, El padrino II y 12 hombres en pugna. La clasificación refleja las preferencias de los usuarios de la plataforma y no pretende funcionar como un veredicto definitivo de la crítica.

La trama sigue a Andy Dufresne, un banquero interpretado por Tim Robbins que recibe una condena a prisión perpetua por el asesinato de su esposa y el amante de ella. Andy sostiene que es inocente, pero termina recluido en la penitenciaría de Shawshank, donde deberá adaptarse a un ambiente marcado por la violencia, los abusos de poder y la corrupción.

Dentro de la cárcel conoce a Ellis “Red” Redding, el experimentado preso al que da vida Morgan Freeman. El vínculo entre ambos se transforma en el centro emocional de la película y permite que el relato avance durante varias décadas. Más que concentrarse en el delito que llevó a Andy a prisión, Darabont construye una historia sobre la resistencia, el paso del tiempo y la posibilidad de conservar la esperanza incluso dentro de un sistema diseñado para quebrarla.

El guion está basado en Rita Hayworth y la redención de Shawshank, una novela corta publicada por Stephen King en 1982 dentro del libro Las cuatro estaciones. El texto se apartaba del terror sobrenatural asociado con buena parte de la obra del escritor. Darabont mantuvo el núcleo de la historia, amplió personajes secundarios y convirtió a Red en el narrador, con la voz de Freeman como una de las marcas reconocibles de la película.

Del tropiezo comercial al fenómeno de los videoclubes

El reconocimiento no llegó de inmediato. La película contó con un presupuesto estimado de 25 millones de dólares y durante su primera etapa en los cines estadounidenses recaudó alrededor de 28 millones. La competencia de Forrest Gump y Pulp Fiction, junto con un título difícil de recordar para parte del público, complicó su recorrido comercial.

El cambio comenzó después de su salida de las salas. Las nominaciones a los premios Oscar le dieron una segunda oportunidad, pero el impulso decisivo llegó con el lanzamiento en VHS y las emisiones televisivas. En 1995 se convirtió en uno de los títulos más solicitados de los videoclubes estadounidenses. Cada repetición sumó nuevos espectadores y consolidó una reputación que no había conseguido durante el estreno.

Ese crecimiento sostenido explica una parte de su dominio en IMDb. A diferencia de producciones que provocan adhesiones intensas y rechazos equivalentes, Sueños de fuga consiguió un consenso amplio. Su combinación de drama carcelario, amistad, injusticia y redención atraviesa generaciones y no depende de efectos visuales o referencias ligadas a una época determinada.

El top 5 de las películas más vistas del ranking histórico de IMDB. IMDB

Siete nominaciones al Oscar y ninguna estatuilla

La película compitió en siete categorías de los premios de la Academia de 1995: mejor película, actor para Morgan Freeman, guion adaptado, fotografía, montaje, sonido y música original. No ganó ninguna. Forrest Gump dominó aquella ceremonia y se quedó, entre otros reconocimientos, con el premio principal. El registro completo puede consultarse en el archivo oficial de los Oscar.

Con el paso del tiempo, la falta de estatuillas se convirtió en una curiosidad frente a su enorme influencia posterior. La actuación de Freeman, la composición musical de Thomas Newman y la fotografía de Roger Deakins continúan entre sus aspectos más destacados. Treinta años después, el público revirtió aquel resultado: la película que no pudo imponerse en Hollywood terminó ocupando el lugar más alto del ranking cinematográfico con mayor cantidad de usuarios del mundo.