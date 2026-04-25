Limpieza profunda: adiós a las bacterias en tus trapos de cocina

Con una correcta limpieza, los trapos de cocina pueden mantenerse libres de bacterias y olores, mejorando la higiene del hogar.

Los trapos en la cocina son un elemento fundamental y los usamos diariamente para muchas tareas, esto hace que se conviertan en un foco de bacterias. Una limpieza correcta es importante para mantenerlos desinfectados y así evitar la proliferación de microorganismos.

Por qué es importante una limpieza profunda Muchas veces, estos trapos pueden parecer limpios a simple vista pero acumulan gérmenes que no siempre se eliminan con un lavado común. En este sentido, es importante realizar una limpieza profunda de forma periódica no solo para mejorar su aspecto, sino también para contribuir a la higiene del hogar.

Cómo desinfectarlos paso a paso Lavado con agua caliente: siempre que sea posible, lavalos con agua caliente, ya que ayuda a eliminar bacterias y restos de grasa.

Uso de vinagre blanco: agregar media taza de vinagre durante el lavado actúa como desinfectante natural y elimina los malos olores.

Bicarbonato de sodio: sumar una cucharada de bicarbonato potencia la limpieza y ayuda a desprender la suciedad más adherida.

Secado completo: es clave que los trapos se sequen por completo, preferentemente al sol, para evitar la humedad y la aparición de olores. LIMPIAR LOS TRAPOS DE COCINA PUEDEN ACUMULAR MILLONES DE BACTERIAS Foto: PIXABAY Algunas claves para mejorar la higiene de la cocina. Foto: PIXABAY

Un hábito que marca la diferencia