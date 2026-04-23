Limpieza de inodoro: cómo eliminar el sarro fácilmente

El sarro en el inodoro, un problema común, tiene solución. Te mostramos cómo hacer una limpieza fácil para evitar malos olores y manchas persistentes.

Un problema frecuente en el inodoro es la aparición de sarro. Este se acumula con cada descarga, ya que proviene de los minerales presentes en el agua, formando manchas amarillentas o marrones que no solo afectan la estética, sino que también pueden generar malos olores. Su limpieza y prevención es fundamental.

Para prevenir y eliminar el sarro no hace falta recurrir a productos costosos: alcanza con ingredientes simples que suelen estar en cualquier hogar. Eso sí, es importante utilizarlos con regularidad para evitar que el sarro se endurezca y resulte más difícil de quitar. Para este método vas a necesitar vinagre, bicarbonato de sodio y un cepillo de baño.

Cómo eliminar el sarro paso a paso Aplicar vinagre blanco: verté vinagre sobre las zonas afectadas, cubriendo bien las manchas. Dejalo actuar al menos 30 minutos para que ablande los depósitos minerales.

Sumar bicarbonato de sodio: agregá bicarbonato sobre el vinagre. La reacción efervescente ayuda a despegar el sarro adherido.

Cepillar y enjuagar: frotá con un cepillo de baño, haciendo foco en las zonas más comprometidas. Luego, tirá la cadena para eliminar los restos. Elimina el sarro que puede causar mal olor en tu baño Foto: Shutterstock Elimina el sarro que puede causar mal olor en tu baño. Foto: Shutterstock