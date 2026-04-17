Truco de limpieza: por qué deberías tirar restos de café en el inodoro

¿Sabías que el café usado es un potente limpiador natural? Descubrí por qué expertos en limpieza recomiendan echarlo en el inodoro y cómo ayuda a tus cañerías.

Limpieza rápida: la borra del café ayuda a neutralizar los malos olores de las tuberías de forma natural y económica. Foto: Gemini IA

Cada vez se popularizan más los trucos caseros que usan como ingrediente principal el café. En este caso, para la limpieza de casa, particularmente del inodoro. Aunque parezca extraño, esta práctica tiene fundamentos técnicos que benefician el mantenimiento de las cañerias y la higiene del hogar.

Además, es un truco ecológico donde podemos reutilizar algo que habitualmente tiramos a la basura. Es un hábito casi automático: terminamos de preparar el café y tiramos la borra. Pero en este caso, la vamos a reutilizar para el baño y a continuación, te contamos cómo.

Para qué sirve y por qué funciona el café El café no es solo un aromatizante natural; su composición química lo convierte en un aliado de la limpieza profunda. Aquí te explicamos los tres motivos principales:

Neutralizador de olores: a diferencia de los desodorantes de ambiente que solo tapan el olor, el café contiene nitrógeno. Este elemento ayuda a absorber y neutralizar los gases sulfurosos que suelen subir por las tuberías, eliminando el mal olor de raíz.

Efecto abrasivo suave: los granos molidos actúan como un "exfoliante" natural para las paredes del inodoro y las cañerías. Al pasar por el sistema, ayudan a desprender restos de jabón, sarro o grasa acumulada sin dañar la cerámica ni el plástico de las tuberías.

Limpieza ecológica: es una alternativa sustentable frente a los productos químicos corrosivos. Al usar el café, evitás que sustancias tóxicas terminen en el sistema de aguas residuales. café molido shutterstock Gracias a su textura, el café molido funciona como un abrasivo suave que mantiene limpias las paredes del inodoro. Foto: Shutterstock

Cómo aplicarlo correctamente: paso a paso Para que el truco sea efectivo, no basta con tirar el café y listo. Lo ideal es mezclar la borra de café usada con un poco de agua tibia y verterla en el inodoro. Dejá actuar por unos 15 o 20 minutos y luego tirá la cadena.