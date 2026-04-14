Las 5 plantas que aguantan las heladas en el jardín y florecen en invierno

Con la llegada del frío, muchos amantes de la jardinería dan por perdida la temporada y se resignan a ver sus canteros vacíos. Sin embargo, el invierno no tiene por qué ser sinónimo de un jardín gris y apagado. Existe un truco casero infalible para mantener el color en el exterior: elegir especies de metabolismo frío que florecen cuando el resto descansa.

La clave no es intentar salvar plantas tropicales que sufren con la helada, sino apostar por aquellas variedades que aprovechan el descenso del termómetro para fortalecerse. A continuación, te revelamos las cinco mejores opciones para que tu jardín luzca impecable y lleno de vida a pesar de las bajas temperaturas.

Estas flores son las reinas del invierno. Los pensamientos no solo resisten las heladas, sino que también pueden sobrevivir bajo una capa de nieve. Además de esta resistencia, esta planta se caracteriza por su extensa gama de colores. Se puede plantar tanto en el suelo como en macetas.

Otra planta clásica de los climas fríos. La violeta de los Alpes ama el aire fresco y el frío intenso, inclusive un error común que comenten los amantes de la jardinería es meterla adentro con calefacción. Esta planta destaca por sus flores elegantes y hojas con dibujos plateados.

3. Caléndulas

Esta planta es ideal para quienes extrañan los colores del sol en los días de invierno. Su color naranja y amarillo resalta entre el verde y además, es ideal para el control de plagas. En este sentido, suele ubicarse a los bordes de canteros y huertas.

4. Crisantemos

Aunque suelen asociarse al otoño, muchas variedades de crisantemos mantienen su porte y sus flores durante gran parte del invierno. Son plantas sumamente rústicas que requieren muy poco mantenimiento, ideales para quienes no tienen mucho tiempo para la jardinería diaria.

5. Repollo de jardín (Brassica oleracea)

Su estética exótica y llamativa hace que hoy arrase en el paisajismo moderno. Aunque su nombre remita a la cocina, es una planta ornamental cuyos colores (violetas, cremas y rosados) se vuelven más intensos y brillantes a medida que el frío arrecia. Es, posiblemente, la especie más resistente de esta lista y el truco ideal para darle un aspecto vanguardista a cualquier rincón del jardín.

Cómo tener un bello jardín en la temporada otoño-invierno (Shutterstock). Color y resistencia: las especies que transforman tu jardín este invierno a pesar de la escarcha. Foto: Shutterstock

La clave para el cuidado invernal de las plantas

Para que todas estas plantas resistan el invierno es importante tener en cuenta el riego: debe ser moderado y preferentemente a las horas del sol de media mañana. Esto evita que las raíces se congelen durante la noche y dañe la estructura de la planta.