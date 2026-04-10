Qué significa rociar vinagre en la puerta de casa y por qué se volvió viral

Este truco con vinagre no solo ayuda a desinfectar y neutralizar malos olores, sino que también puede ahuyentar insectos y tiene un trasfondo energético.

El vinagre se ha consolidado como uno de los grandes aliados para la limpieza del hogar. En los últimos días, sin embargo, usuarios en redes sociales hicieron viral un nuevo uso: rociar vinagre en la puerta de casa, una práctica que mezcla lo cotidiano con lo simbólico.

Este truco tiene varias funciones. Por un lado, gracias a sus propiedades desinfectantes y su capacidad para neutralizar olores, el vinagre aplicado en la entrada ayuda a mantener ese espacio más limpio, especialmente en zonas de alto tránsito. Sus componentes permiten eliminar gran parte de las bacterias que generan mal olor, lo que lo convierte en una opción económica frente a productos comerciales.

Otros significados de rociar vinagre en casa Además de su utilidad en la limpieza, esta práctica también tiene una mirada más simbólica. En algunas creencias, el vinagre es utilizado como un elemento para “limpiar energías” o alejar lo negativo. Por eso, rociarlo en la puerta, un punto clave de ingreso al hogar, se interpreta como una forma de protección o renovación.

En esa misma línea, disciplinas como el Feng Shui recomiendan el uso de vinagre para armonizar los espacios. Según esta práctica, limpiar los pisos con una mezcla de vinagre blanco y agua caliente no solo ayuda a desinfectar, sino también a eliminar energías negativas y renovar el ambiente. Incluso, algunas personas suman gotas de aceites esenciales como lavanda, limón o romero para potenciar ese efecto.

rociar vinagre Conocé los diferentes usos del vinagre en casa. Foto: Archivo Por otro lado, el vinagre también puede ayudar a repeler insectos, ya que su olor intenso ahuyenta especies como hormigas, moscas y, en menor medida, mosquitos. Por eso, muchas personas lo aplican en la entrada del hogar como una barrera preventiva. De todos modos, su efecto es temporal y no reemplaza a los insecticidas, sino que funciona como un complemento dentro de la limpieza diaria.