Mezclar vinagre con jabón en el lavarropas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En la búsqueda de alternativas económicas y efectivas para blanquear y quitar manchas de la ropa, el vinagre blanco se destaca como uno de los trucos más utilizados en la limpieza del hogar. No reemplaza al jabón, sino que lo complementa, potenciando su acción y mejorando el resultado del lavado.

Para qué sirve mezclar vinagre con jabón Uno de los principales beneficios de agregar vinagre al lavarropas es que actúa como suavizante natural. Ayuda a eliminar los restos de detergente que quedan en las telas y deja la ropa más suave al tacto. De esta manera, puede reemplazar sin problemas a los suavizantes comerciales.

Además, el vinagre contribuye a neutralizar olores, algo especialmente útil para el momento de limpieza de prendas deportivas o toallas. En casos más difíciles, se recomienda poner a remojar la prenda unos minutos antes de lavar con vinagre y agua.

En tercer lugar, el vinagre también beneficia al propio lavarropas. Gracias a su alto contenido de ácido acético, ayuda a prevenir la formación de sarro y la acumulación de residuos en el tambor y las cañerías. Esto prolonga la vida útil del equipo, mejora su rendimiento y evita malos olores, convirtiéndose en un aliado económico y natural para el mantenimiento del electrodoméstico.