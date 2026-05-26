No es la poda: así hay que cuidar a la lengua de suegra en otoño

Con la llegada del otoño , las plantas de interior entran en una fase de menor actividad. En el caso de la popular lengua de suegra , la clave para mantenerla fuerte en esta estación radica en la higiene de sus hojas.

A lo largo del año, una fina capa de polvo y partículas ambientales se deposita sobre la superficie de las hojas. Aunque parezca un problema estético, este sedimento obstruye los estomas de la planta, que son los poros encargados del intercambio gaseoso.

Al taparse, la eficacia de la fotosíntesis disminuye drásticamente, un factor crítico en otoño debido a que las horas de luz solar son más reducidas. Limpiar el follaje es vital para despejar los canales de absorción lumínica, devolviéndole la vitalidad a la planta y evitando su debilitamiento progresivo.

Para realizar esta limpieza sin recurrir a químicos que puedan dañar la superficie foliar, existe una solución ecológica y económica a base de vinagre . Este ingrediente no solo disuelve las manchas de cal y suciedad, sino que ofrece algunos beneficios.

Por un lado, el vinagre funciona como un repelente natural contra insectos y plagas comunes, previene la aparición de hongos en zonas húmedas o de poca circulación de aire y aporta vitaminas esenciales que fortalecen la estructura y la firmeza de las hojas.

La proporción ideal para no dañar el tejido vegetal es mezclar una parte de vinagre por dos partes de agua templada.

Existen dos métodos recomendados para aplicar esta solución, siempre cuidando de no excederse con las cantidades. Una opción es con un paño humedeciendo cada hoja desde la base a la punta o también se puede colocar la preparación en un atomizador y rociar de forma sutil el follaje.