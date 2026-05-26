El truco secreto para cambiar el color de tus hortensias en casa: pasalas de rosa a azul con este ingrediente

Con unos simples ajustes en la acidez de la tierra y un poco de paciencia, podés decidir qué tono dominará tu patio este año.

La hortensia es una planta que decora el jardín con colores vibrantes y forma redonda. Los principiantes en jardinería sienten una gran atracción por ella porque además de adornar, requiere de pocos cuidados. Pero lo que muchos no saben es que se puede cambiar el color de sus flores en casa y en pocos pasos.

El color de las hortensias depende de la acidez del suelo y de la disponibilidad de aluminio. Para modificarlo, debes regar la tierra con aditivos específicos, comenzando siempre unas semanas antes de que empiece la temporada de floración.

hortensia Cambia el color de tu hortensia con ingredientes naturales. Archivo

El truco para cambiar las flores de color Para que las hortensias sean azules o moradas, el suelo debe estar muy ácido. Por eso, la clave es el sulfato de aluminio. Con solo mezclar 2 gramos por cada litro de agua y riega tu hortensia una vez por semana durante el mes previo a la floración. También se pueden colocar posos de café o cítricos que ayudan a acidificar el suelo de forma natural.

Pero para tener hortensias rosas o rojas, la tierra debe ser menos ácida. En este caso, la ceniza de madera o cáscaras de huevo trituradas elevan el pH del suelo de forma natural. Aunque también se pueden utilizar abonos ricos en fósforo y bajo en potasio.