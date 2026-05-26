La planta ideal para la cocina: soporta altas temperaturas y necesita pocos cuidados

Te contamos cuál es una de las mejores plantas para la cocina. Resiste el calor, ayuda con los olores y requiere cuidados simples todos los días.

La cocina es uno de los ambientes más difíciles para mantener una planta saludable. El calor, la humedad y los cambios de temperatura pueden afectar muchas especies. Sin embargo, hay algunas variedades que se adaptan muy bien a estas condiciones y además ayudan a mantener el ambiente más fresco y agradable.

Una de las más recomendadas es la menta. Esta planta aromática soporta bastante bien el calor y tiene la ventaja de absorber y disimular olores fuertes que suelen quedar después de cocinar. Su perfume fresco también ayuda a generar una sensación más limpia dentro del hogar.

La menta necesita pocos cuidados para crecer en buenas condiciones. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana con luz natural indirecta y regarla de forma moderada. La tierra debe mantenerse húmeda, pero sin exceso de agua para evitar que las raíces se dañen.

Otra de sus ventajas es que puede aprovecharse en distintas comidas y bebidas. Muchas personas la usan para preparar infusiones, tragos o agregar sabor a recetas dulces y saladas. Por eso se convirtió en una de las plantas preferidas para tener en la cocina.

La menta no es la única planta ideal para la cocina Además de la menta, otras especies como el romero o el potus también suelen elegirse para este ambiente. El romero resiste bien las altas temperaturas y aporta un aroma intenso, mientras que el potus es conocido por su resistencia y facilidad de mantenimiento.