Tiene flores como pompones y se mueve sola: la planta perfecta para departamento

Una forma de darle vida al hogar es colocando plantas pequeñas de colores llamativos. Aportan un toque de naturaleza y su mantenimiento suele ser sencillo, lo que las hace ideales para quienes están empezando a crear sus rincones verdes.

Una planta que ha ganado popularidad es la dormilona. Sus hojas se pliegan al contacto, lo que aporta un movimiento único y curioso al hogar. Pero también tiene un follaje elegante con hojas que recuerdan a los helechos y flores que parecen pompones rosados o morados.

Asimismo, la dormilona es una planta de interior que se cultiva en maceta y mantiene un tamaño moderado. Por eso se puede colocar en estantes, escritorios o ventanas con otros objetos decorativos. Sin embargo, se recomienda mantenerla alejada de mascotas porque puede ser tóxica si se ingiere en grandes cantidades.

La planta perfecta para rincones pequeños y que necesita pocos cuidados.

Cómo cuidar la dormilona: la planta de interior

La planta dormilona se mantiene saludable con algunos cuidados básicos.

Iluminación abundante: con 6 horas de luz solar diarias directa o indirecta crece perfectamente.

Riego moderado y frecuente: el sustrato debe estar húmedo pero jamás encharcado.

Temperatura cálida: no soporta heladas.

Aunque tocarla sea tentador, los expertos recomiendan no tocarla en exceso. Cada vez que se pliega, la planta gasta una gran cantidad de energía y el estímulo constante le genera estrés severo, lo que detiene su crecimiento y provoca la pérdida de su follaje.

Mimosa pudica No se debe tocar en exceso. Shutterstock

Cabe destacar que en interiores o zonas templadas, la planta crece como otras especies comunes. Hay que tener en cuenta que se debilita después de florecer, pero puedes recolectar sus semillas fácilmente de sus vainas secas para volver a sembrarlas más adelante.