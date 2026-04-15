Adiós a las hormigas: cómo eliminar los hormigueros del jardín

Tres métodos caseros fáciles de aplicar para alejar las hormigas de tu jardín y evitar que dañen las plantas.

Las hormigas pueden convertirse rápidamente en una de las plagas más molestas del jardín. Inclusive, algunas pueden dejar sin hojas a rosales o limoneros en una noche. Por eso, vamos a repasar algunas técnicas caseras para controlarlas sin dañar el entorno.

El punto débil del hormiguero Hay tres trucos caseros que funcionan para eliminar las hormigas. Es importante destacar que no basta con eliminar aquellas que vemos afuera, hay que atacar el hormiguero. A continuación, tres métodos efectivos:

El truco del arroz: esparcir granos de arroz partido cerca del hormiguero. Las hormigas lo llevarán al interior buscando alimento, pero el arroz absorberá la humedad, secará el hongo interno y hará que la colonia tenga que mudarse o desaparezca.

Vinagre y agua: mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco y verterlo directamente en la boca del hormiguero. El olor fuerte desorienta sus rastros de feromonas y la acidez destruye sus túneles superficiales.

Agua hirviendo con jabón: es un método de choque. Verter un balde de agua hirviendo con jabón blanco diluido directamente en el orificio central. Esto colapsa las galerías y elimina la estructura principal de forma inmediata. Archivo. Hay distintos métodos para evitar que las hormigas invadan las plantas Foto: Hormigas.top Hay distintos métodos para evitar que las hormigas invadan las plantas. Foto: Hormigas.top