Jardines de Pinterest vs. Mendoza: lo que se ve lindo... pero no funciona

Los jardines monocromáticos pierden vida fuera de la foto. En Mendoza conviene combinar tonos, hojas y floraciones en distintas épocas. Plantas resistentes como lavandas, gramíneas o suculentas aportan textura y dinamismo sin exigir demasiado mantenimiento.

4. El verdadero "bajo mantenimiento"

No existe jardín sin cuidado, pero sí uno inteligente. El secreto está en elegir especies adaptadas, usar riego por goteo y reducir césped. Así se ahorra agua y tiempo. Lo simple no es lo que menos tiene, sino lo que mejor funciona todo el año.

Un jardín mendocino exitoso no es el más perfecto, sino el que: