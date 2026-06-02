El secreto natural que mejora jardines y huertas en Mendoza

Las abejas cumplen funciones invisibles que ayudan a mantener jardin es más sanos y vivos. Además de polinizar, mejoran el suelo, favorecen la biodiversidad y reciclan materiales naturales. En Mendoza atraerlas puede ser clave para tener huerta s y espacios verdes más resistentes al clima seco y las heladas.

Muchas especies de abejas hacen pequeños túneles bajo tierra que ayudan a oxigenar el suelo y mejorar el drenaje natural. En Mendoza , esto puede beneficiar especialmente a jardin es urbanos, patios y huerta s familiares que sufren compactación o falta de humedad.

Además, al trasladar polen entre flores , las abejas permiten que más plantas produzcan semillas, frutos y flores saludables. Lavanda, romero, salvia, caléndula y tomillo son algunas especies ideales para atraer polinizadores en climas mendocinos.

El jardín “menos perfecto” es tendencia en 2026

Especialistas en jardinería recomiendan abandonar la obsesión por los jardines completamente prolijos. Dejar hojas secas, pequeños troncos o rincones silvestres ayuda a que las abejas encuentren refugio y alimento durante todo el año.

La tendencia ya crece en proyectos de paisajismo sustentable y diseño exterior: menos césped perfecto y más biodiversidad. Incluso pequeños recipientes con agua y piedras pueden convertirse en puntos clave para los polinizadores durante el verano mendocino.

INFO Los trabajos ocultos de las abejas en tu jardin

La infografía muestra cómo las abejas ayudan a mejorar jardines y huertas: airean el suelo y fortalecen el equilibrio natural. En Mendoza pueden contribuir para crear espacios verdes más sustentables y resistentes al clima seco.

Cómo aplicar esta idea en Mendoza

En lugares con clima árido hay que plantear cómo crear espacios amigables con las abejas, ya que con ellas se logra ahorrar agua y mejorar la salud general del ecosistema.

Los expertos recomiendan evitar pesticidas, sumar flores nativas y usar especies adaptadas al sol intenso y las heladas. También crece el uso de hoteles para insectos y jardines con vegetación autóctona en terrazas, patios y balcones urbanos.