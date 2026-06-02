El secreto natural que mejora jardines y huertas en Mendoza
Las abejas airean el suelo, fortalecen flores y ayudan a mantener el equilibrio natural de jardines y huertas.
Las abejas cumplen funciones invisibles que ayudan a mantener jardines más sanos y vivos. Además de polinizar, mejoran el suelo, favorecen la biodiversidad y reciclan materiales naturales. En Mendoza atraerlas puede ser clave para tener huertas y espacios verdes más resistentes al clima seco y las heladas.
Las abejas mejoran el suelo y fortalecen las plantas
Muchas especies de abejas hacen pequeños túneles bajo tierra que ayudan a oxigenar el suelo y mejorar el drenaje natural. En Mendoza, esto puede beneficiar especialmente a jardines urbanos, patios y huertas familiares que sufren compactación o falta de humedad.
Además, al trasladar polen entre flores, las abejas permiten que más plantas produzcan semillas, frutos y flores saludables. Lavanda, romero, salvia, caléndula y tomillo son algunas especies ideales para atraer polinizadores en climas mendocinos.
El jardín “menos perfecto” es tendencia en 2026
Especialistas en jardinería recomiendan abandonar la obsesión por los jardines completamente prolijos. Dejar hojas secas, pequeños troncos o rincones silvestres ayuda a que las abejas encuentren refugio y alimento durante todo el año.
La tendencia ya crece en proyectos de paisajismo sustentable y diseño exterior: menos césped perfecto y más biodiversidad. Incluso pequeños recipientes con agua y piedras pueden convertirse en puntos clave para los polinizadores durante el verano mendocino.
La infografía muestra cómo las abejas ayudan a mejorar jardines y huertas: airean el suelo y fortalecen el equilibrio natural. En Mendoza pueden contribuir para crear espacios verdes más sustentables y resistentes al clima seco.
Cómo aplicar esta idea en Mendoza
En lugares con clima árido hay que plantear cómo crear espacios amigables con las abejas, ya que con ellas se logra ahorrar agua y mejorar la salud general del ecosistema.
Los expertos recomiendan evitar pesticidas, sumar flores nativas y usar especies adaptadas al sol intenso y las heladas. También crece el uso de hoteles para insectos y jardines con vegetación autóctona en terrazas, patios y balcones urbanos.